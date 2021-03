L’agente di Forsberg ha annunciato in un’intervista l’addio del suo assistito al Lipsia: nella corsa al giocatore è presente anche il Milan

Il Milan prosegue la rincorsa allo scudetto. La deludente eliminazione dall’Europa League agli ottavi di finale contro il Manchester United non ha fermato i rossoneri in campionato. La squadra è, infatti, tornata subito alla vittoria contro la Fiorentina in un match rocambolesco terminato 2-3. Risultato molto significativo, considerando soprattutto il passo falso contro il Napoli nel turno precedente. L’Inter, però, sembra davvero inarrestabile e solo il Covid-19 è riuscito ad interrompere la marcia dei nerazzurri. Ma gli uomini di Pioli possono ancora certamente credere in questo obiettivo, continuando a lottare fino alla fine. La società, nel frattempo, non perde di vista il calciomercato e monitora la situazione di un giocatore della Bundesliga, che potrebbe dire addio a breve. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Milan, l’agente di Forsberg annuncia l’addio

La stagione del Milan, anche se non dovesse arrivare la vittoria dello scudetto, si potrebbe comunque considerare positiva. La squadra, infatti, ha svolto una prima parte di annata in modo a dir poco sensazionale e il ritorno in Champions League sembra sempre più probabile. La società, in questo senso, riflette in sede di calciomercato per aggiungere nuove pedine alla rosa e farsi trovare pronta in vista del nuovo importante impegno.

Maldini, inoltre, monitora la situazione legata ad un calciatore della Bundesliga. Si tratta di Emil Forsberg, ala attualmente in forza al Lipsia. Lo svedese è in scadenza di contratto a giugno 2022 e il suo agente, Hasan Cetinkaya, ha rilasciato un annuncio importante sul futuro del suo assistito. Ecco le parole nell’intervista alla ‘Bild’: “Emil non rimarrà nel suo ultimo anno di contratto. Si tratta di un qualcosa di troppo rischioso per noi e non lo vogliamo”.

Così il procuratore, che poi prosegue: “Se il Lipsia riscontra problemi finanziari e non è sicuro riguardo al futuro di Forsberg, dobbiamo sederci ad un tavolo e parlare. Il club deve essere onesto e dirci se il giocatore può trovare un’altra destinazione. Vogliamo equità: Emil può firmare un lungo accordo altrove”. Chiare le parole di Cetinkaya, che avvicinano le pretendenti del classe ’91. E il Milan fiuta l’affare.