Il Milan ragiona sul futuro di Gianluigi Donnarumma e della porta. Il portiere potrebbe essere al centro di un importante intreccio tra Serie A e Francia: ecco tutte le ultime novità

Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe decidersi, in un senso o nell’altro, nelle prossime settimane. Il portiere italiano sta confermando tutte le sue qualità in questa stagione, trascinando i suoi in diverse partite e salvando il risultato con ottimi interventi. Allo stesso tempo, però, il suo futuro resta decisamente in bilico. Il contratto è in scadenza al termine della stagione e non è ancora arrivato il rinnovo con il club rossonero.

Il Milan, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronto a uno sforzo davvero importante per accontentare il portiere con una cifra attorno agli 8 milioni di euro, ma Mino Raiola non ha ancora dato una risposta al club rossonero, avvicinando l’addio dell’estremo difensore nei prossimi mesi. Il futuro di Donnarumma potrebbe intrecciarsi improvvisamente con quello di altri nomi decisamente importanti. In particolare, il giro di portieri potrebbe riguardare anche la Roma e il PSG, in uno scenario intrigante che potrebbe cambiare tanto in diverse big internazionali.

Calciomercato Milan, addio Donnarumma e intreccio con Areola-Roma: lo scenario

L’addio di Donnarumma potrebbe, infatti, essere strettamente legato con un’operazione interessante in ottica Roma. Secondo quanto riporta quest’oggi ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, i giallorossi potrebbero intervenire per garantire una nuova sicurezza tra i pali e uno dei primi nomi potrebbe essere quello di Alphonse Areola. L’estremo difensore è di proprietà del PSG, ma attualmente in prestito al Fulham. Il suo contratto, però, è in scadenza nel 2023. Potrebbe essere una pista interessante e non troppo costosa: un accordo potrebbe essere trovato con l’agente Mino Raiola.

L’addio di Areola potrebbe essere direttamente collegato con l’arrivo di Donnarumma al PSG. Pare molto difficile che entrambi possano coesistere nella rosa del PSG. L’operazione con la Roma e l’addio dell’estremo difensore al Milan potrebbero essere, quindi, una diretta conseguenza. Occhio al giro di portieri tra Francia e Italia e la possibile destinazione per Donnarumma.