La Juventus riflette sul futuro di Aaron Ramsey in sede di calciomercato: possibile un’offerta di scambio dalla Premier League

La Juventus riflette sul futuro. La stagione in corso è stata certamente al di sotto delle aspettative, sempre molto elevate in casa ‘Vecchia Signora’. L’obiettivo Champions League, dichiarato ormai da anni, è sfumato ancora nel peggiore dei modi. La squadra si è dovuta arrendere nuovamente agli ottavi di finale, questa volta contro il Porto. Solo un’annata prima, lo stesso destino era toccato all’ex tecnico Sarri contro il Lione. Dopo 9 anni di assoluto dominio in Italia, inoltre, il club potrebbe perdere lo scudetto. L’Inter sembra non avere rivali all’altezza in Serie A e solo il Covid-19 è riuscito a fermare i nerazzurri. La società, preoccupata, pensa ad importanti cambiamenti in sede di calciomercato. In particolare, la posizione di un centrocampista della compagine è in bilico e, nel frattempo, ci sarebbe una possibile offerta dalla Premier per il giocatore.

Calciomercato Juventus, scambio Masuaku-Ramsey: la risposta

Troppi passi falsi in questa stagione per la Juventus. Oltre alla clamorosa eliminazione dalla Coppa europea, la squadra si è resa protagonista di rilevanti scivoloni in campionato contro nell’ordine Fiorentina, Inter, Napoli e Benevento. Ciò impone alla società di riflettere sul futuro della rosa e diversi giocatori potrebbero abbandonare la nave in estate.

Uno degli elementi più in bilico del gruppo è senza dubbio Aaron Ramsey. Il gallese dal suo arrivo ha deluso le aspettative tra infortuni e prestazioni non all’altezza. Come riferisce il ‘Sun’, ci sarebbe l’interesse di varie squadre sul centrocampista. Tra queste anche West Ham e Liverpool, con gli ‘Hammers’ in presunto vantaggio.

È possibile, inoltre, che la compagine guidata da David Moyes decida di proporre alla ‘Madama’ uno scambio inserendo il cartellino di Arthur Masuaku. Il terzino non è più centrale nel progetto tecnico degli inglesi e in stagione ha collezionato solo 11 presenze e 1 assist tra campionato e Carabao Cup. La risposta di Paratici ed Agnelli in tal caso, però, sarebbe negativa. La motivazione riguarderebbe i numerosi infortuni rimediati dal classe ’93. Il West Ham dovrà, perciò, eventualmente cercare un’altra soluzione per riportare Ramsey in Premier League.