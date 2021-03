La Juventus di Fabio Paratici è a caccia di colpi in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Sul taccuino dei bianconeri potrebbe tornare Kai Havertz, fantasista del Chelsea di Thomas Tuchel. L’ex Bayer Leverkusen non sta brillando con la maglia dei Blues ed il club londinese potrebbe privarsene: le ultime sul calciomercato delle più grandi società europee



La Juventus, soprattutto in questa pausa per le nazionali, si dedica alla programmazione in vista della prossima stagione che potrebbe vedere, in particolare a centrocampo, una vera e propria rivoluzione dal punto di vista tecnico e tattico. Aaron Ramsey non ha convinto, così come le prestazioni di Arthur e Rabiot non sono sempre state esaltanti. Le uniche due certezze da cui ripartire sembrano essere Rodrigo Bentancur, anch’egli un po’ in ombra, e Weston McKennie, vera e propria rivelazione della Vecchia Signora in questa tormentata stagione.

In quest’ottica, la Juventus potrebbe metter mano al portafogli per incrementare la qualità dell’organico e, sul taccuino di Paratici e dei suoi collaboratori, sarebbe tornato il nome di Kai Havertz, trequartista del Chelsea ora di Thomas Tuchel. Il giocatore tedesco, ieri sera in gol con la sua nazionale, non sta convincendo particolarmente con la maglia dei Blues e, con la giusta offerta, un suo addio nella prossima finestra di calciomercato non è da escludere.

Calciomercato Juventus, idea Havertz | Richiesta clamorosa!

Il classe 1999 tedesco, tornato nel mirino della Juventus, è stato pagato dal Chelsea ben 80 milioni di euro lo scorso settembre ed i Blues non sembrano intenzionati ad abbassare le pretese per il cartellino, vista anche la giovane età del giocatore.

Attenzione però a Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco è infatti un estimatore di vecchia data di Matthijs de Ligt, difensore centrale della Juventus, tanto da volerlo avere in squadra già dai tempi del PSG. Il Chelsea potrebbe quindi chiedere in cambio, per Havertz, il cartellino di de Ligt, ma la Vecchia Signora non sembra disposta ad accettare la controfferta, considerando l’importanza centrale dell’ex Ajax nel progetto tecnico bianconero.