Il futuro di Pirlo sulla panchina della Juventus è sempre più in bilico, intanto un allenatore di Serie A sogna il suo posto

Prima l’eliminazione pesante con il Porto agli ottavi di finale di Champions League, poi la sconfitta con il Benevento di Filippo Inzaghi in Serie A. Il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus è appeso alle decisioni della dirigenza che dovrà scegliere se confermarlo o meno per la prossima stagione. In vista del calciomercato estivo, però, c’è un altro allenatore del nostro massimo campionato a cui non dispiacerebbe per niente succedere al tecnico bresciano alla guida dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Gasperini in attesa | Vuole solo i bianconeri!

Se il cammino della Juventus, dopo nove anni di dominio assoluto in Serie A, sembra aver trovato più di qualche pietra di inciampo, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini vola, e infatti si trova al quarto posto assieme ai bianconeri di Andrea Pirlo. Considerato questo, Fabio Paratici e Andrea Agnelli stanno valutando il futuro del ‘Maestro’ sulla panchina dei campioni d’Italia, ma soprattutto stanno vagliando diverse ipotesi per la prossima stagione.

A proposito dei bergamaschi, secondo quanto riporta oggi il quotidiano nazionale ‘Corriere della Sera’, il tecnico piemontese, salvo scossoni, dovrebbe rimanere saldo alla guida della squadra nerazzurra.

Gli scossoni, appunto. Sempre secondo il giornale di via Solferino, Gasperini potrebbe valutare un addio all’Atalanta solo se arrivasse una chiamata davvero importante, quella del primo amore in pratica: la Juventus. L’avventura sia da giocatore, sia da allenatore del sessantrenne è iniziata proprio ai bianconeri, e quegli anni sono rimasti indelebili nella mente del mister orobico.

Nonostante questo, però, dalla dirigenza capitanata da Paratici non ci sarebbe proprio l’intenzione di chiamare il tecnico che tanto bene sta facendo da un po’ di anni all’Atalanta. I nomi accostati, al momento, per la successione di Pirlo sono quelli di Massimiliano Allegri, comunque più in orbita Roma, e Luciano Spalletti. E poi sì, ci sarebbe il sogno di un ritorno a Torino di Zinedine Zidane. Chissà come andrà a finire.