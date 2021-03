Adrien Rabiot è da tempo in lista di sbarco e in estate potrebbe salutare la Juventus. Idea di scambio con un talento della Premier League

Arrivato due estati fa a parametro zero dal PSG, Adrien Rabiot sarebbe dovuto esplodere con la maglia della Juventus, innalzando così la qualità tecnica della mediana bianconera. A Torino però il francese non è mai riuscito ad incidere in modo significativo, apparendo per larghi tratti come un corpo estraneo e avulso, al di fuori dai ritmi tecnico-tattici del campionato di Serie A. Dopo circa due stagioni l’avventura juventina dell’ex Paris può essere definita come deludente, e la stessa Juventus potrebbe optare per una cessione la prossima estate, anche per smaltire il pesantissimo ingaggio di Rabiot che incide e non poco sulle casse del club. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, caccia al difensore: idea di scambio con Rabiot

Cifre importanti quelle percepite da Rabiot che nonostante tutto continua ad avere molto mercato in Premier League. In Inghilterra lo osserva ormai da tanto tempo Carlo Ancelotti, per il suo Everton, e più di recente persino il Manchester City. Potrebbe però essere un altro il club britannico al quale potrebbe finire il il mediano transalpino di Pirlo.

La Juventus infatti ha bisogno di ringiovanire il reparto difensivo, alla luce dell’età avanzata di Bonucci e Chiellini e dei tanti problemi fisici anche di de Ligt e Demiral. Per questa ragione la società di Agnelli potrebbe cogliere la palla al balzo, approfittando del mercato sempre vivo intorno a Rabiot in Premier per provare ad effettuare uno scambio tra l’ex PSG e Wesley Fofana, giovane difensore di proprietà del Leicester. Giunto in Inghilterra solamente un anno fa, l’ex Saint Etienne fu accostato al Milan prima del suo approdo alle ‘Foxes’, club col quale ha continuato il suo percorso di maturazione tanto da diventarne leader difensivo. 25 presenze stagionali col Leicester ed ora alla guida della Francia Under 21 con la quale si disimpegna anche da terzino destro. Un difensore completo di appena 20 anni e con ampi di margini di miglioramento, per una Juve che avrebbe bisogno di forze fresche. La valutazione di Fofana è però almeno di 40 milioni di euro ed è destinata a salire.