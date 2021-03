La Juventus valuta una nuova mossa per il futuro: addio al big per rinforzare il centrocampista, c’è la risposta a sorpresa

È una stagione difficile quella che sta vivendo la Juventus, che occupa attualmente la terza posizione in classifica e sembra ormai essere troppo distante dalla vetta occupata dall’Inter. I nerazzurri infatti sono attualmente a ben dieci lunghezze quando mancano undici giornate alla fine, pertanto appare quasi impossibile cercare una rimonta. Dopo nove anni dunque sembra ormai a un passo la fine del dominio bianconero che ha conquistato nove scudetti consecutivi.

La rivoluzione della scorsa estate dunque non ha portato i frutti sperati e sicuramente la società si aspettava dei risultati migliori. Anche in Champions League c’è stato un flop piuttosto evidente, vista l’eliminazione avvenuta già agli ottavi di finale contro un Porto che sulla carta ha una rosa sicuramente inferiore. Per salvare la stagione ora resta da conquistare la quarta posizione in classifica e la Coppa Italia, visto che a maggio si giocherà la finale contro l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, caccia al centrocampista: tentativo per Zielinski, sul piatto c’è Dybala

Mentre la squadra è concentrata sul campo e vuole provare a chiudere nel migliore dei modi l’annata, la società non smette di lavorare sul futuro e studia i nuovi colpi da attuare nella prossima sessione di calciomercato. È sempre più discusso il futuro di Paulo Dybala, che ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e ancora non sembra esserci l’accordo per il rinnovo.

Per questo motivo potrebbe esserci l’addio dell’argentino, che potrebbe anche diventare una pedina di scambio importante nel prossimo calciomercato. I bianconeri infatti potrebbero sfruttarlo per rinforzare il centrocampo, il reparto che sembra avere maggiori difficoltà. Fabio Paratici potrebbe pensare di offrire la ‘Joya’ al Napoli per arrivare a Piotr Zielinski, che ha una valutazione di circa 60 milioni di euro secondo La Gazzetta dello Sport.

I ‘partenopei’ però non sarebbero d’accordo sull’affare: ci sarebbe infatti il muro di De Laurentiis che vuole blindare il calciatore polacco.