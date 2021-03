Calciomercato Juventus, situazione Dybala | Rinnovo e addio

La situazione legata a Paulo Dybala è ancora tutta da decifrare: tante sono le ipotesi valutate dalla Juventus

La stagione della Juventus non sta rispettando le aspettative del presidente Agnelli. Ci sono alcuni nodi da sciogliere sul fronte rinnovi. Non solo Cristiano Ronaldo e anche il ds Paratici, ma anche la situazione Dybala è da valutare, visto il contratto in scadenza nel 2022. L’argentino sta vivendo la sua peggior stagione in bianconero, bersagliato da infortuni e le prestazioni sono diventate molto opache. ‘La Joya‘ potrebbe dunque lasciare Torino nella prossima estate.

Juventus, rinnovo e addio Dybala

La situazione legata a Paulo Dybala è stata trattata dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport‘. L’argentino in caso di mancato rinnovo dovrebbe andar via la prossima estate, ma il prolungamento del contratto porterebbe comunque a una svalutazione. Soprattutto rispetto a qualche anno fa. Che fare, dunque? L’idea sarebbe quello di uno scambio, così come la Juventus ha fatto la scorsa estate per Pjanic, per tenere alta la quotazione a bilancio. Nedved parlava proprio di una cosa simile: “Valutiamo ogni opportunità“. Insomma, le occasioni sul mercato potrebbero capitare e una di queste potrebbe essere l’addio dopo il rinnovo.