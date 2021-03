Il grande momento che sta vivendo l’Inter attira i top club: possibile assalto in arrivo per il big, la situazione

Sono settimane davvero importanti quelle che sta vivendo l’Inter, che ha conquistato la vetta della classifica a fine gennaio e ora non ha più intenzione di lasciarla. I nerazzurri hanno già guadagnato un vantaggio di sei punti dal Milan che insegue, nonostante i rossoneri abbiamo disputato una gara in più fin qui. In caso di vittoria nel recupero con il Sassuolo, infatti, il distacco potrebbe allargarsi ulteriormente.

La compagine allenata da Antonio Conte aveva deluso le attese nelle altre competizioni ma la Serie A potrebbe salvare l’annata e renderla storica. Dopo nove anni di scudetti consecutivi conquistati dalla Juventus, sembra ormai alla fine il dominio dei bianconeri con i nerazzurri che sono pronti a salire sul tetto d’Italia. Mancano due mesi alla fine e continuando così nessuno potrà togliere il primo posto all’Inter.

Calciomercato Inter, Koeman vuole Lukaku: Laporta si oppone e sogna Haaland

A trascinare la compagine nerazzurra c’è sicuramente Romelu Lukaku, che sta vivendo una grande annata e ha formato una grande coppia insieme a Lautaro Martinez. Le prestazioni straordinarie del belga sono osservate da tutte le big d’Europa e per questo potrebbe presto esserci un nuovo assalto per lui. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, il Barcellona starebbe cercando un nuovo attaccante e quello di Lukaku potrebbe essere il nome giusto.

Dalla Spagna però fanno sapere che ci sarebbe una diversità di vedute tra Ronald Koeman e Joan Laporta: il tecnico infatti vorrebbe il belga in attacco in quanto lo conosce anche molto bene visto che lo aveva già allenato all’Everton. Il presidente dei ‘Blaugrana’, invece, vorrebbe puntare più su Erling Haaland. In caso di assalto a Lukaku, però, potrebbe esserci un tentativo con l’inserimento dei calciatori in uscita per non pagare una grossa somma di denaro.

Il tutto poi dipenderà anche da ciò che succederà con Lionel Messi: in caso di addio infatti il Barcellona avrà sicuramente maggiore denaro da spendere nella prossima sessione di calciomercato.