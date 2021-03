Esordio per l’Italia nelle qualificazioni al prossimo Mondiale di Qatar 2022: Mancini sceglie l’undici che affronterà l’Irlanda del Nord

L’Italia di Roberto Mancini inizia il proprio cammino verso il Mondiale di Qatar 2022. Proprio questa sera infatti gli azzurri esordiranno allo Stadio Ennio Tardini di Parma contro l’Irlanda del Nord nel girone C. Un’Italia che cerca di continuità agli ottimi risultati ottenuti nelle qualificazioni agli Europei, dove ha chiuso il girone di qualificazione da imbattuta, e nella Nations League, dove si è qualificata alle fasi finali. Così tra tante assenze dovute al Covid e non solo, Roberto Mancini stila la lista degli undici titolari che questa sera scenderanno in campo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus e Inter, beffa dalla Spagna | 56 milioni!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo addio | C’è l’offerta del Real

Italia-Irlanda del Nord, Mancini sceglie i titolari: Immobile al centro dell’attacco

Prima partita verso il prossimo Mondiale sicuramente da non sbagliare. Infatti gli azzurri questa sera cercheranno di partire subito forte contro l’Irlanda del Nord per riscattare anche la mancata qualificazione al Mondiale precedente, che in parte ancora brucia, ma che è stata cancellata dalle ottime prestazioni recenti.

Il tecnico Roberto Mancini in difesa si affiderà alla coppia di juventini Chiellini e Bonucci, che oggi festeggia le 100 presenze in Nazionale. Mentre a centrocampo agiranno Locatelli, Verratti e Pellegrini. In attacco il tridente sarà formato da Berardi, Insigne e Immobile, preferito a Belotti.

Italia: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri, Verratti, Locatelli, Pellegrini, Insigne, Berardi, Immobile. All: Mancini