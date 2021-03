Buona la prima per l’Italia nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2022: Berardi e Immobile la decidono

Inizia il cammino dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali. La prima gara è contro l’Irlanda del Nord allo stadio Ennio Tardini di Parma. Gli azzurri non deludono le attese e vincono in maniera agevole grazie al solito spirito di gruppo ormai radicato grazie a Roberto Mancini dopo 4 mesi.

A sbloccare la gara ci pensa Domenico Berardi su servizio di Florenzi, fulminando il portiere avversario col suo potente e preciso mancino. Il raddoppio è firmato da Ciro Immobile che torna al gol, dopo diversi mesi, sul servizio del compagno e amico Lorenzo Insigne. L’Italia gestisce il doppio vantaggio con qualità e padronanza tecnica, nonostante qualche errore di troppo in costruzione, e porta a casa la prima vittoria del cammino verso il Mondiale 2022 in Qatar. Un primo mattone che può far felici i tifosi.

Tabellino marcatori:

ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0

14′ Berardi, 39′ Immobile