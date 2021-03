Il calciomercato di Inter e Milan può vedere uno scambio inatteso: rischiano di sfumare due obiettivi di Marotta e Maldini

Un duello sul campo che sta vedendo i nerazzurri di Antonio Conte primeggiare e sempre più vicini allo scudetto. La sfida tra campo e calciomercato di Inter e Milan, però, può vedere nei prossimi mesi un’inattesa beffa per le due squadre milanesi: spunta l’ipotesi scambio che spiazza Marotta e Maldini.

Calciomercato, addio Inter e Milan: scambio beffa

Secondo quanto riportato da ‘Anfieldcentral.co.uk‘, il Liverpool avrebbe ormai deciso di lasciar partire a titolo definitivo Divock Origi. Il centravanti, accostato con insistenza all’Inter nello scorso mercato invernale, approderebbe al Celtic di Glasgow. I ‘Reds’ hanno infatti messo nel mirino uno degli obiettivi del Milan per l’attacco: Odsonne Edouard.

Il francese ha segnato 20 reti in 26 presenze con il Celtic e Klopp ha intenzione di offrire il cartellino di Origi per portare il classe ’98 in Premier League, valutato poco più di 17 milioni di euro. Uno scenario che può mettere nei guai Inter e Milan che, in una sola operazione, vedrebbero svanire due obiettivi da tempo nel mirino per l’anno prossimo.

Situazione in divenire, dunque: se Origi dovesse accettare il trasferimento al Celtic, lo scambio che porterebbe Edouard al Liverpool vivrebbe una decisiva accelerata.