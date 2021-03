Il giornalista di ‘Repubblica’ Maurizio Crosetti è intervenuto ai microfoni di CMIT TV e ha parlato del futuro di Donnarumma al Milan

Come capitò nel 2017, anche quest’anno il tira e molla tra Gianluigi Donnarumma, il suo agente, Mino Raiola, e il Milan per il rinnovo di contratto sta diventando una saga. La differenza, rispetto a quattro anni fa, pare però sia l’epilogo. Se l’altra volta si era riusciti a trovare un accordo e a tenere il giovane ‘Gigio’ tra i pali rossoneri, questa eventualità sembra ogni giorno più remota ora. E il calciomercato potrebbe davvero infiammarsi per il portiere di Castellamare di Stabia.

Calciomercato Milan, Crosetti: “Per Donnarumma cifre da sceicchi”

A intervenire sull’argomento caldo è stato Maurizio Crosetti, giornalista di ‘La Repubblica’, che ha parlato ai microfoni di CMIT TV. “Donnarumma? Si era capito dal primo momento con il contratto in scadenza e Raiola come procuratore che il portiere non sarebbe rimasto”, ha iniziato.

“Già una volta ha rischiato di non rimanere, ma si sono svenati e hanno trovato la quadra. Credo che stavolta non ci siano grandi possibilità – ha continuato ancora Crosetti in merito al rinnovo del portiere del Milan che sembra praticamente impossibile -. È un peccato perché il Milan dei giovani più Ibrahimovic è una cosa bella e ha detto tanto in questo campionato“. Poi la ‘stoccata’ al procuratore del ventiduenne: “Raiola? Non si diventa lui per grazia ricevuta. In una giungla del genere, la ‘bestia’ che sopravvive più delle altre è la più brava, ha più istinto di sopravvivenza”.

Ma se da un lato la sua permanenza a Milano sembra fantascienza, dall’altra il giornalista riesce a immaginare poche destinazioni per uno degli estremi difensori migliori al mondo, sicuramente uno dei prospetti più interessanti. Perché le cifre richiesta sia da Donnarumma, sia dal suo procuratore sono veramente alte: “Dove andrebbe Donnarumma? Sono cifre da sceicchi. PSG, Manchester City…”, ha concluso Crosetti. Nonostante quindi la fila, secondo il giornalista sono veramente poche le squadre che potrebbero permettersi il portiere milanista e della Nazionale azzurra.