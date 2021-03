Il Milan guarda al mercato e valuta un possibile doppio colpo dalla Premier League, ovvero dall’Arsenal: scelto l’attaccante per il post Ibrahimovic

Il Milan è concentrato sulla rimonta scudetto, ma in dirigenza è tempo già di pianificare le mosse per il prossimo mercato. La squadra rossonera sembra tornata ai fasti del recente passato e l’eventuale ritorno in Champions League sarà premiato con i giusti innesti. Le risorse non sono infinite, ma la strategia è quella di effettuare colpi mirati e ben studiati per rafforzare la rosa in ogni reparto.

Calciomercato Milan, doppio colpo dall’Arsenal

Tra i campionati attenzionati c’è la Premier League, da sempre fonte di talenti ed occasioni. L’ultima suggestione arriva dall’Arsenal, pronto a rivoluzionare la sua rosa in vista della prossima stagione. I ‘Gunners’ – stando a quanto riferisce ‘Mirror’ – sono pronti a cedere cinque giocatori, due dei quali sarebbero finiti nel mirino del Milan.

I nomi sono altisonanti e portano ai cartellini di Alexandre Lacazette e Mohamed Elneny. L’attaccante francese è quello che stuzzica di più le fantasie rossonere: la trattativa è proibitiva, ma ci sono i margini per portarla a buon fine. Il bomber – classe 1991 – ha un contratto in scadenza nel 2022 e questo agevolerebbe la trattativa con l’Arsenal, pronto a monetizzare per non perderlo poi a costo zero.

Calciomercato Milan, è Lacazette il post Ibrahimovic

Il difficile, però, sarebbe trovare un accordo con Lacazette, che sbarcherebbe a Milanello solo in caso di addio di Zlatan Ibrahimovic. Il francese sarebbe la prima scelta in caso di dipartita dello svedese: all’Arsenal guadagna 9 milioni di sterline l’anno (10,5 milioni di Euro ca) e l’idea rossonera potrebbe essere di proporgli un contratto triennale a 7 milioni fino al 2024: praticamente le stesse cifre percepite da Ibra.

Meno problematico, invece, il discorso Elneny, anche lui in scadenza nel 2022, ma non al centro del progetto tecnico di Arteta che lo ha schierato appena 16 volte in Premier League. Il mediano – classe 1992 – rappresenterebbe un rinforzo importante e d’esperienza in vista del ritorno in Champions League.