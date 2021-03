Il calciomercato bianconero, a giugno, potrebbe vedere un doppio colpo di spessore per la Juventus di Pirlo: affare da 65 milioni di euro

Il ritorno in campo della Juventus nel derby contro il Torino, con la squadra bianconera che vuole tentare la risalita nonostante i diversi punti di distacco dall’Inter. Dal calcio giocato al calciomercato, la ‘Vecchia Signora’ sonda già il terreno per due possibili colpi di assoluto livello per la prossima annata.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Dybala per la stella | Controproposta!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto all’erede di Chiellini | Scambio con l’Inter

Calciomercato Juventus, non solo Dani Olmo: doppio colpo

Secondo quanto riportato da ‘Sport Bild’, in casa Lipsia è tempo di cessioni. Il club tedesco, fucina di giovani e promettenti talenti, è disposto a mettere sul mercato alcuni dei suoi gioielli per fare cassa. Alla finestra la Juventus, che non smette di pensare a Dani Olmo la cui clausola ‘monstre’ di 100 milioni di euro non scoraggia i bianconeri. Paratici valuta dunque un doppio colpo dal club tedesco.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Dani Olmo non è il solo: ad accompagnarlo verso la Torino bianconera potrebbe essere un’altra stella del Lipsia: Ibrahima Konate. Il forte centrale francese di origini maliane sarebbe il rinforzo perfetto per la retroguardia di Pirlo che, in questa stagione, in più occasioni ha mostrato diverse lacune.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, lascia la Bundesliga | Milan e Juventus su di lui!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, effetto domino | Colpo stellare!

Ecco che la dirigenza juventina sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta unica per entrambi: 65 milioni di euro. Una ricca proposta a cui il Lipsia potrebbe dire sì, a giugno, per la gioia di Pirlo.