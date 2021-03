Il prossimo calciomercato estivo potrebbe vedere un clamoroso ritorno di fiamma: Juventus e non solo, occasione clamorosa dalla Spagna

Una corsa a tre che sta vedendo l’Inter di Conte scappare, giornata dopo giornata, verso il tricolore. Dal campo al calciomercato, però, i nerazzurri potrebbero sfidarsi apertamente con Juventus e Milan per un colpo da sogno: si tratta di Luis Suarez, già accostato con forza alla ‘Vecchia Signora’ la scorsa estate.

Calciomercato, Juventus e non solo: intrigo Suarez

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, dopo una sola stagione il futuro di Luis Suarez potrebbe essere lontano dai ‘Colchoneros’. L’attaccante uruguagio, nel mirino del Liverpool che lo vorrebbe riportare in Premier League al posto del partente Origi, avrebbe nel contratto con gli spagnoli una particolare clausola: a determinate condizioni, può dire addio ad ogni fine stagione. Ecco dunque che il tormentone andato in scena nell’estate 2020 potrebbe riaccendersi per la Juventus e non solo.

Se i bianconeri valutano la permanenza (non scontata) di Morata e cercano un top player in attacco, ad approfittarne potrebbero essere anche Inter e Milan. I nerazzurri ci hanno già provato, i rossoneri, invece, devono ancora decidere quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, 39 anni, è ancora in scadenza il prossimo 30 giugno.

Situazione dunque in divenire, l’intrigante pista Suarez per la Serie A può tornare d’attualità: Juventus, Inter e Milan alla finestra.