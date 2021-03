Con le panchine di Pirlo e di Gattuso non poco traballanti, Juventus e Napoli continuano a guardarsi intorno, Benitez chiude la porta, però

La debacle interna contro il Benevento di domenica pesa non poco sul futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, ma anche il cammino del suo ex compagno di squadra in Nazionale e al Milan Gennaro Gattuso a Napoli non è dei migliori. Il calciomercato, quindi, di bianconeri e partenopei potrebbe iniziare proprio con un cambio alla guida, peccato però che uno dei nomi in lizza per la successione dei due campioni del mondo 2006 abbia già trovato un club.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, assalto al big | Idea dalla Spagna

Calciomercato Juventus e Napoli, Benitez torna ad allenare in Premier

Secondo quanto rivelano dalla Spagna, e nello specifico da ‘donbalon.com, il tecnico madrileno Rafa Benitez, uno dei migliori al mondo, avrebbe trovato un accordo per la panchina del Newcastle, in cui era già stato in passato.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, Dybala per la stella | Controproposta!

Questa notizia, quindi, allontana ogni possibile ritorno alla guida del Napoli di Aurelio de Laurentiis, che aveva pensato a lui per il dopo Gattuso, con il quale il patron non ha un rapporto idilliaco, ma che soprattutto in questa stagione sta vedendo molti e bassi, dovuti anche alle molte defezioni in squadra, però.

Ma il nuovo corso in Premier League di Benitez, che ha allenato anche il Liverpool e il Chelsea con ottimi risultati, per usare un eufemismo, ‘scongiura’ anche un arrivo a Torino al posto di Pirlo, sempre più in bilico alla Juventus dopo la delusione dell’uscita dalla Champions League agli ottavi di finale contro il Porto e il sempre più lontano primo posto (quindi lo scudetto) in campionato, arrivato domenica con la sconfitta interna contro gli uomini di un altro ex compagno di squadra Filippo Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter e Milan, scambio e doppia beffa | I dettagli

Tornando, però, al mister spagnolo, Benitez ritrova una squadra da allenare dopo l’esperienza in Cina con il Dalian Renzhiye Zuqiu Julebu, e riparte proprio con il club che aveva lasciato nel 2019 e con cui aveva lavorato dal 2016, spegnendo di fatto ogni sirena su un ritorno in Italia.