Il futuro di Andrea Pirlo resta sempre in bilico: la Juventus continua a pensare al possibile sostituto dell’allenatore bresciano

Resta o andrà via? Questo è l’interrogativo più frequente nelle ultime settimane in casa Juventus con la possibilità di veder andare via Andrea Pirlo. Alla sua prima stagione da allenatore lo stesso tecnico bresciano ha mostrato dinamiche nuove, che però non sono state supportate finora dai risultati. Prima la cocente eliminazione dalla Champions League, poi la sconfitta casalinga in campionato contro il Benevento: il suo futuro potrebbe essere altrove.

Calciomercato Juventus, Inzaghi non convince più i bianconeri

E così come idea suggestiva per il post Pirlo c’è sempre stato Simone Inzaghi, attuale allenatore della Lazio, pronto a lasciare la Capitale dopo tante stagioni. Ai microfoni di Radio Radio è tornato a parlare anche il giornalista Damascelli che ha svelato il suo punto di vista: “Inzaghi è nel mirino di tante squadre, ma non più come allenatore della Juventus. La sua idea di tecnico non rientra nei piani, non lo considerano l’allenatore giusto per la loro mentalità al di là dei rapporti fortissimi con Paratici”.

Probabilmente il futuro di Simone Inzaghi non sarà a Torino nonostante la forte amicizia con Paratici visto che entrambi sono originari di Piacenza così come il fratello Pippo. Un’idea suggestiva per il futuro con il prolungamento con la Lazio che non arriva più: lo stesso patron Lotito non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito al rinnovo del tecnico dei biancocelesti. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Napoli e Milan come idee per il futuro.

Pirlo continuerà così a lavorare senza problemi: lo stesso Pavel Nedved ha rivelato nelle ultime ore ai microfoni di Dazn di puntare ancora sull’ex centrocampista della Nazionale italiana anche per il prossimo anno. Un processo lungo e ricco di difficoltà, la dirigenza bianconera lo aveva messo in preventivo.