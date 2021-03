La Juventus ha bisogno di rinforzi sulla corsia sinistra. In prospettiva futura spunta una pista dalla Francia che coinvolge Raiola

Le problematiche della stagione attuale della Juventus sono state molteplici fino a questo momento. Il cambio di rotta con l’arrivo di Pirlo non ha pagato i dividendi sperati dalla dirigenza, che dovrà presto tirare le somme sul lavoro svolto negli ultimi mesi, che hanno visto i bianconeri fuori prematuramente sia dalla Champions che dalla corsa scudetto. A livello strettamente tecnico la Juventus ha patito molto i tanti infortuni occorsi nel corso dell’annata, con particolare riferimento alla difesa. Se in attacco, nonostante i problemi Ronaldo è riuscito a garantire un buon rendimento, la retroguardia ha patito e non poco le difficoltà. Per queste ragioni Paratici e soci la prossima estate dovrebbero andare a caccia di un nuovo terzino sinistro per potenziare una zona di campo falcidiata dagli infortuni e dall’involuzione di alcuni elementi. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, emergenza a sinistra: idea Bakker

Alex Sandro, complici anche i tanti problemi fisici, non è riuscito ad offrire il rendimento degli anni scorsi, tanto da costringere Pirlo a cercare soluzioni alternative come l’adattato Federico Bernardeschi, che sta provando a disimpegnarsi da esterno a tutta fascia. Un ruolo quindi parzialmente scoperto, e che dovrebbe ricevere nuovi innesti in estate. In questo senso potrebbe arrivare in ‘soccorso’ Mino Raiola con uno dei suoi assistiti più promettenti.

Si tratta di Mitchel Bakker, mancino olandese classe 2000 di proprietà del Paris Saint Germain, che ha recentemente iniziato anche la sua avventura con la nazionale Under 21 agli Europei di categoria. Si tratta di un calciatore rapido, esplosivo e talentuoso con ampi margini di miglioramento, che dopo una prima fase di stagione da protagonista con il PSG è finito nel dimenticatoio. Nelle ultime 7 gare di Ligue 1 solo 13 minuti per Bakker che non è entrato nelle grazie di Pochettino, tanto da esternare il suo disappunto per l’ennesima esclusione nelle scorse settimane. Con il contratto in scadenza nel 2023 ed un valore di mercato ad oggi non distante dai 15 milioni di euro, il talentino olandese potrebbe anche decidere di cambiare aria qualora non dovesse cambiare la musica all’ombra della Torre Eiffel.