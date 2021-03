La Juventus di Fabio Paratici ed Andrea Agnelli è a caccia di garanzie in difesa nella prossima finestra estiva di calciomercato. I bianconeri, oltre alle evidenti lacune mostrate a centrocampo, hanno bisogno di rinforzi anche nella batteria dei laterali difensivi, viste anche le recenti prestazioni non particolarmente esaltanti di Alex Sandro. Spunta un’idea in entrata dalla Premier League



La Juventus ha bisogno di un bel restyling nella prossima finestra estiva di calciomercato. La rosa attualmente a disposizione di Andrea Pirlo sembra avere delle enormi lacune sia dal punto di vista strutturale che tecnico. I bianconeri, eliminati agli ottavi di Champions League dal Porto di Sergio Conceicao e praticamente fuori dalla corsa per lo scudetto, cercheranno di rinforzare l’organico per tornare a competere ai vertici del calcio nostrano e continentale.

Fra le delusioni più grandi in questa stagione, spicca senza dubbio quella legata alle prestazioni di Alex Sandro, terzino sinistro brasiliano arrivato dal Porto nei mesi estivi del 2015. Il classe 1991, dopo diverse annate da protagonista con la maglia bianconera, in questo campionato non è riuscito a trovare la continuità giusta nè dal punto di vista delle gare giocate nè nel livello delle prestazioni messe poi in atto sul rettangolo verde.

Calciomercato, servono rinforzi sulla fascia sinistra | Idea a parametro zero

Alex Sandro potrebbe essere quindi uno dei sacrificati nella prossima campagna dei trasferimenti della Juventus. Il brasiliano ha un valore di mercato di poco meno di 30 milioni di euro, ma la Vecchia Signora potrebbe anche accontentarsi di una cifra più bassa per lasciar andare l’ex Porto. In entrata invece, attenzione al profilo di Patrick van Aanholt, laterale sinistro del Crystal Palace.

Il giocatore olandese, membro anche della selezione di Frank de Boer insieme allo juventino Matthijs de Ligt, ha una valutazione più bassa di Alex Sandro, ma, soprattutto, va in scadenza di contratto al termine della stagione. La Juventus potrebbe quindi assicurarsi le prestazioni del classe 1990 a parametro zero, ma attenzione alla concorrenza di diversi club, fra i quali spiccano i turchi del Galatasaray.