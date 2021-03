Calciomercato Inter, Nainggolan al bivio per il futuro | Volontà e scenari

L’Inter sembra al bivio per quanto riguarda il futuro di uno dei suoi calciatori sul calciomercato. Avanza l’ipotesi di una possibile rescissione del contratto

Il futuro di Radja Nainggolan dovrà essere sciolto nelle prossime settimane. Il centrocampista in estate era rimasto all’Inter, ma agli ordini di Antonio Conte, anche in questo caso, aveva trovato pochissimo spazio. Fin dalla scorsa estate, il centrocampista belga spingeva per un ritorno a Cagliari, lì dove era esploso in Serie A e nella scorsa stagione era riuscito ad affermarsi nuovamente come uno dei centrocampisti migliori del campionato. I mesi successivi all’Inter sono stati decisamente opachi e non hanno portato benefici né ai nerazzurri, né al calciatore.

Da gennaio è poi tornato a rinforzare i rossoblù, parsi decisamente in difficoltà in questa parte di stagione. Il suo futuro, però, pare ancora una volta incerto in vista del termine del campionato. Un paio di possibilità, infatti, potrebbero prefigurarsi per l’ex Roma: ecco di cosa si tratta.

Calciomercato Inter, Nainggolan al bivio: occhio alla rescissione con i nerazzurri

Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, diverse opzioni restano in piedi per quanto riguarda il futuro del Ninja. In ogni caso, solo a giugno si parlerà del destino del calciatore che ha fatto molto bene con la maglia della Roma e deluso con quella dell’Inter. Nainggolan resta legato per un altro anno all’Inter. I nerazzurri l’hanno ceduto a gennaio in prestito secco al Cagliari solo per questa stagione sportiva.

La volontà del belga, in ogni caso, come già ampiamente sbandierato negli scorsi mesi, appare chiara anche in vista dei prossimi mesi. Il centrocampista pare decisamente intenzionato a chiudere la carriera in Sardegna. Perché si verifichi quest’ipotesi, però, dovrà soddisfare una condizione: prima di tutto dovrà guidare alla salvezza il club rossoblù in una stagione che pare decisamente storta. Dopodiché, a conti fatti, il centrocampista dovrà parlare con la dirigenza nerazzurra. Il numero 4 potrà tentare di rescindere il suo contratto o di far decollare la trattativa che potrebbe riportarlo stabilmente nel capoluogo sardo. Un bivio decisivo, dunque, per il suo futuro, con il Cagliari sempre sullo sfondo.