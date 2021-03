Calciomercato Inter, colpo Isco | Controfferta del Real Madrid

L’Inter potrebbe mettere le mani su Isco, ma l’ultima ipotesi in casa Real Madrid è quella di imbastire uno scambio

E’ notizia di oggi quella dell’interessamento dell’Inter per Isco, in uscita dal Real Madrid. Il trequartista spagnolo, infatti, non rientra nei piani di Zinedine Zidane e, visto il contratto in scadenza nel 2022, probabilmente andrà via la prossima estate. Conte sembra interessato molto al giocatore, ma i Galacticos vogliono almeno sui 20 milioni di euro. Anche se ci sarebbe l’idea di imbastire uno scambio per Milan Skriniar. Il difensore slovacco sembrava in procinto di andar via già l’anno scorso, con Mourinho che aveva individuato in lui l’uomo giusto per la retroguardia del Tottenham.

Inter, scambio per Isco: Skriniar nell’operazione

Il Real Madrid potrebbe sfruttare l’interessamento di Antonio Conte per Isco, per chiedere all’Inter il cartellino di Milan Skriniar. I Blancos potrebbero perdere Sergio Ramos a parametro zero, visto il contratto in scadenza la prossima estate. E per non farsi trovare impreparato in caso di mancato rinnovo, lo slovacco rientrerebbe nella lista dei candidati per la difesa del Real. Per arrivare a Skriniar, Florentino Perez metterebbe sul piatto il cartellino di Isco, valutato 20 milioni, più un conguaglio economico di 30 milioni di euro.