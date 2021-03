Allegri, che attacco da Pistocchi | "Sarri gli dà lezioni di calcio"

Arrivano le parole di Maurizio Pistocchi su Massimiliano Allegri e il confronto con gli altri allenatori, tra cui Sarri

Stanno facendo discutere le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di ‘Sky Sport‘ domenica scorsa. L’ex tecnico della Juventus ha affrontato tanti argomenti, tra cui la sua esperienza a Torino. A tal proposito, è intervenuto il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi, a Radio Amore Campania, per parlare proprio di Allegri e del club bianconero. Di seguito, le sue parole: “La Juve ha perso identità, a Berlino c’erano cinque italiani, a Cardiff quattro e col Porto solo due. Pirlo non è assistito da nessuno e non è consigliato bene“.

Juventus, attacco ad Allegri ed elogio a Sarri

Pistocchi ha poi continuato parlando di Sarri: “I vecchi della Juventus fanno più danni che altro. Sarri lo hanno mandato via loro, che non hanno dato niente alla squadra e al club. Buffon che ruolo ha? Aspetta la Coppa dei Campioni? Rischia di morire di vecchiaia (ride, ndr)“. Parole nette, proseguite poi con il punto su Allegri: “I tifosi della Juve crearono un hashtag, Allegriout, per mandare via il tecnico. Hanno memoria corta. Dodici squadre hanno cambiato allenatore in Europa e nessuno ha scelto Allegri. Se nessuno lo cerca, ci sarà un motivo. In tv parlava di marcatura a uomo, ma che intendeva? Stiamo scherzando?“.

Il giornalista Mediaset ha parlato anche del confronto con gli altri allenatori: “In Europa ci sono diversi allenatori migliori Allegri. Guardiola, Klopp, Tuchel che arriverà in finale di Champions. Ancelotti non è paragonabile, ha vinto tre Coppe dei Campioni. Lo stesso Sarri, l’ultima volta che affrontò Allegri gli diede una lezione di calcio“.