Il giornalista Pea, grande tifoso della Juventus, commenta la sconfitta con il Benevento di domenica: “Agnelli è l’unico colpevole”

Giornalista e tifoso della Juventus, Claudio Pea, è intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania ha detto la sua sul non ottimo momento che sta vivendo la Juventus, passata prima per il non superamento del turno in Champions League e poi la sconfitta interna contro il Benevento, che l’ha allontanata dalla lotta scudetto. Molte considerazioni del cronista sono state fatte in ottima calciomercato.

Calciomercato Juventus, Pea: “Agnelli via subito, Allegri verrebbe di corsa”

“Debacle Juventus contro il Benevento? C’era un rigore per i bianconeri, parliamone”, ha esordito così il giornalista Claudio Pea, grande tifoso della Juventus, ai microfoni dei “Tirapietre”, programma di Radio Amore Campania. “I bianconeri erano già nell’abisso, hanno toccato veramente il fondo contro i sanniti. Ho visto qualche corbelleria di troppo e parecchi giocatori che non sono da Juventus”, ha continuato.

Poi l’attacco frontale al presidente: “Per me è sbagliato dare colpe solo a Pirlo. Ma l’unico colpevole è Andrea Agnelli, ha dimostrato di essere uno zuccone in questa annata o, meglio, un fiore di zucca. Ha mandato avanti Paratici in tv, ma lui andrebbe solo mandato via, non in televisione”.

Il giornalista ha anche parlato delle dichiarazione, sempre di domenica, di Massimiliano Allegri al Club di Caressa su Sky: “Erano due anni che non parlava, in quel salotto starebbe molto meglio Sarri. Allegri ha parlato genericamente di calcio, è rimasto tra le righe”, ha commentato. “Non ho mandato giù che lo abbiano mandato via con tutti i risultati ottenuti in bianconero. Sicuramente sono stati Paratici e Nedved, come ha detto Moggi, ma aveva un altro anno di contratto – ha continuato Pea -. Ho provato tanta nostalgia”.

E sul futuro dell’allenatore toscano: “Lui finora non ha avuto grossissime offerte. È abbastanza pigro e non vuole muoversi dall’Italia. Ma se la Juventus lo chiama ci va di corsa. È il miglior allenatore d’Europa, solo Guardiola è meglio di lui“, ha concluso.