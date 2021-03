Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere l’addio dopo un solo anno di Andrea Pirlo: al posto dell’ex centrocampista resta vivo il sogno che porta al grande ex

Andrea Pirlo rischia grosso. Il tecnico bianconero potrebbe essere rimpiazzato a partire dal prossimo calciomercato estivo. Dalla Spagna rimbalza l’indiscrezione su quelli che sarebbero i piani della Juventus per il 2021/22: ‘rischio’ rivoluzione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Morata svela il futuro di Ronaldo | “È arrabbiato!”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, idea Nagelsmann | Rivoluzione in difesa

Calciomercato Juventus, può arrivare Zidane: ecco come

Un anno deludente, di transizione, che in casa Juventus non si vuole più ripetere. Il club bianconero lavora alla prossima stagione, con la novità di spicco che riguarderà il prossimo allenatore. Con ogni probabilità non ci sarà Pirlo, che sta deludendo e che secondo ‘AS’ sarà quasi sicuramente sostituito.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Se il nome di Allegri resta in primo piano, in caso di prossime batoste in campionato potrebbe essere chiamato Tudor a traghettare fino a giugno i bianconeri. Giugno, appunto, un mese caldo per quello che sarà l’allenatore 2021/22 della ‘Vecchia Signora’ ed il grande sogno è sempre uno: Zinedine Zidane.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Bonucci | Scambio inaspettato!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, pista estera per la panchina | Contatti per il dopo Pirlo

Il tecnico francese può lasciare Madrid e, nel caso in cui il Real lo lasci ‘libero’ di accasarsi altrove, il matrimonio con la Juventus sarebbe l’opzione più probabile per l’ex centrocampista. L’approdo di Zizou coinciderebbe con la partenza, tra gli altri, di Cristiano Ronaldo: la rivoluzione in casa Juventus può diventare realtà.