Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di rinforzi a centrocampo in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. I rossoneri, che nel prossimo anno potrebbero giocare la fase a gironi della UEFA Champions League, andrebbero a puntare su un profilo dalla Serie A: stiamo parlando di Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic



Il Milan, dopo la vittoria in casa della Fiorentina, si è rilanciato nella corsa scudetto contro l’Inter ed ha consolidato il secondo posto che vuol dire, in vista della prossima stagione, partecipare alla fase a gironi di Champions League. Un obiettivo fondamentale per il club rossonero che, nella sessione di calciomercato estiva, in caso di qualificazione sarà chiamato a rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, magari con qualche innesto che possa proseguire la linea verde intrapresa dalla società.

Un profilo interessante è senza dubbio quello di Mattias Svanberg, centrocampista svedese del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo è un ex della società meneghina ed è in ottimi rapporti con una delle bandiere del nuovo Milan Zlatan Ibrahimovic, bomber anche della nazionale svedese, la stessa proprio del giocatore del Bologna.

Calciomercato Milan, idea Svanberg dal Bologna | I dettagli dell’affare

Mattias Svanberg è da tempo sul taccuino di Paolo Maldini, dirigente del Milan. La leggenda rossonera ha un fiuto particolare per i giovani di talento ed il classe 1999 potrebbe essere davvero ciò che fa al caso giusto per rinforzare la mediana della società meneghina. In questa stagione finora, Svanberg ha collezionato 25 presenze nel campionato italiano di Serie A mettendo a segno 3 gol e fornendo due assist ai suoi compagni di squadra.

Il giocatore svedese ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 15/20 milioni di euro ed un contratto con il club felsineo in scadenza nel 2023.