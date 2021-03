Calciomercato, Dani Olmo pronto a salutare il RB Lipsia e la Bundesliga? Sullo spagnolo c’è già mezza Europa, Milan e Juventus alla finestra

Al centro delle speculazioni e delle voci di mercato, il futuro di Julian Nagelsmann sulla panchina del RB Lipsia è ancora tutto da scrivere. Dalla Germania, sono sicuri: questa potrebbe essere l’ultima stagione sulla panchina dei tedeschi, con il promettente ex tecnico dell’Hoffenheim pronto per un’esperienza in un top club. Un futuro che potrebbe ‘travolgere’ anche quello delle stelline del RB Lipsia, che senza il proprio ‘mentore’ sarebbero disposte a lasciare la Bundesliga per lidi differenti. Tra questi, spunta il nome di Dani Olmo, che dopo un’anno e mezzo può già salutare il calcio tedesco.

Calciomercato, Dani Olmo saluta il Lipsia? Milan e Juventus alla finestra

Attenzione, dunque, a quello che potrebbero essere i futuri scenari di mercato: secondo ‘Sport Bild’, il possibile cambio di panchina in seno al RB Lipsia potrebbe coinvolgere anche le strategie del mercato del club, pronto ad ascoltare eventuali offerte per i propri gioiellini. E il profilo del ‘tuttocampista’ spagnolo è uno dei più graditi dai top club europei, che studiano il da farsi in vista della prossima sessione di mercato.

In Italia, Milan e Juventus non hanno mai nascosto un certo interesse per Dani Olmo. Anzi, in modo particolare, i rossoneri hanno più volte corteggiato lui e il suo entourage, quando ancora lo spagnolo vestiva la maglia della Dinamo Zagabria. Adesso, potrebbero venire a crearsi (nuovamente) le condizioni adatte per un secondo assalto, anche se le richieste economiche del Lipsia non lasciano indifferenti nessuno (soprattutto in tempi di pandemia). Il club tedesco, infatti, valuterebbe il cartellino di Olmo almeno 35-40 milioni di euro, lasciando aperta la porta ad una cessione solo in caso di un cambio alla guida tecnica. Ragion per cui, bisognerà attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e limpido: Milan e Juventus, intanto, restano alla finestra.