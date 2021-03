Il Milan continua a cercare l’accordo con Gigio Donnarumma che però tarda ad arrivare: 98 giorni alla scadenza del contratto

Continua la questione Donnarumma in casa Milan. Il portiere della Nazionale non ha ancora trovato un accordo con il club rossonero e il rinnovo sta tardando ad arrivare. Mancano solo 98 giorni alla scadenza formale del contratto di Gigio, il dialogo per il rinnovo, però, è iniziato circa sei mesi fa senza riuscire a trovare un punto d’ incontro. La paura di poter perdere uno dei migliori talenti del calcio italiano, oltre che uno dei leader del gruppo di Stefano Pioli, comincia ad essere concreta nella società e il tempo stringe.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, addio Donnarumma | Conferme sul sostituto

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio Bonucci | Scambio inaspettato!

Sembra che ne il Milan ne Donnarumma siano pronti a dirsi addio ma è inevitabile che il tempo stringe e se non si troverà un accordo, i rossoneri dovranno guardarsi intorno. I nomi che circolano per sostituire il classe ’99 sono due: Pierluigi Gollini e Juan Musso, rispettivamente classe ’95 e ’94. L’agente di Donnarumma, Mino Raiola continua a rifiutare l’aumento di ingaggio da 6 a 8 milioni e prende tempo, creando una situazione piuttosto difficile in casa Milan.

Calciomercato Milan | “Non stiamo cercando altri portieri”

calma…non lanciamoci nelle solite speculazioni…da quanto mi risulta, Il Club sta lavorando per convincere Gigio a restare con noi…non stiamo cercando altri portieri. — Mauro Suma (@mauro_suma) March 23, 2021

La smentita sul reale sondaggio per altri portieri, però, è arrivata: il giornalista Mauro Suma si è espresso in merito al caso Donnarumma e all possibilità che lasci Milano, attraverso un twitt: “Calma non lanciamoci nelle solite speculazioni, da quanto mi risulta il club sta lavorando per convincere Gigio a restare con noi… non stiamo cercando altri portieri”.

APPIP ERROR: amazonproducts[ InvalidParameterValue|The value [B07JVDD3ZT/] provided in the request for ItemIds is invalid. ]