Il Milan pensa al rinnovo dei propri calciatori, c’è la mossa di Raiola per quanto riguarda Donnarumma. Spuntano i possibili sostituti

Si continua a lavorare per i rinnovi in casa Milan, con le priorità che riguardano soprattutto Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma. Il club sarebbe pronto a sacrificare parte del budget per accontentare i due big, mantenendo poi costi contenuti per gli altri giocatori. Per Donnarumma la società sarebbe arrivata anche a offrire 8 milioni di euro all’anno, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Mino Raiola però si starebbe prendendo tempo e vorrebbe valutare prima tutte le opportunità per il suo assistito. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo incontro, intanto dalla Francia, in particolare dall’Equipe, viene rilanciato l’interesse del PSG. In caso di addio di Donnarumma, il primo nome sul taccuino per il Milan sembrerebbe quello di Mike Maignan, così come riferito da CalciomercatoNews.com un mese fa.

Possibile che si peschi anche in Serie A: piace Juan Musso ma l’Udinese vorrebbe circa 30 milioni di euro. Nel mirino poi potrebbe esserci anche Pierluigi Gollini dell’Atalanta.