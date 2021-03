Il futuro del trequartista del Milan è diviso tra due squadre, anche il Real Madrid lo rivuole nella capitale spagnola

Secondo in classifica alle spalle dei ‘cugini’ dell’Inter, fuori dall’Europa League per un soffio, il Milan di Stefano Pioli vuole continuare a sognare anche l’anno prossimo, e per farlo vuole trattenere nella prossima finestra di calciomercato i suoi pezzi più pregiati. C’è un però: uno dei suoi giocatori migliori potrebbe tornare a ‘casa’.

Calciomercato Milan, futuro Brahim Diaz | La decisione del Real Madrid

Secondo riporta il quotidiano spagnolo As, il futuro di Brahim Diaz, trequartista in forza al Milan, ma in prestito dal Real Madrid, è piuttosto incerto. Lo spagnolo, classe ’99, che ha segnato 3 gol in questa stagione di Serie A, potrebbe tornare nei ‘Blancos’ di Zinedine Zidane.

L’idea dei rossoneri però è quella di trattenerlo alla corte del mister Stefano Pioli. Ma la probabile partenza Lucas Vazquez, in scadenza di contratto con il club di Florentino Perez e con poche possibilità di rinnovo, pone dei dubbi sulla permanenza di Brahim Diaz a Milano. Infatti, il Real Madrid vorrebbe che il ventunenne tornasse nella capitale spagnola, dove però avrebbe un bel po’ di concorrenza.

Arrivato durante l’estate, il trequartista dovrebbe concludere il suo prestito al Milan nel giugno del 2021, per contro invece di un contratto che lo lega ai merengues fino al 2025. Al momento, il talentino di Malaga è valutato intorno ai 14 milioni di euro, che effettivamente la dirigenza del Milan, capitanata da Paolo Maldini, potrebbe investire, se non fosse che, appunto, anche dalla Spagna stanno seguendo la crescita dell’ex Manchester City. E a proposito dei Citizens, i madrileni avevano talmente tanto creduto in lui che avevano sborsato 15 milioni di euro agli inglesi solo a gennaio del 2019, nonostante dopo sei mesi sarebbe potuto effettivamente arrivare gratis.

Per il Milan, quindi, la situazione pare piuttosto complicata, perché tutti gli indizi portano al ritorno di Brahim Diaz in patria: i numeri già li aveva mostrati nonostante le poche apparizioni con il Real, ma ora puntare su di lui sembra quasi essere l’unica soluzione praticabile.