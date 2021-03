Pavel Nedved esce allo scoperto sul futuro della Juventus: arriva l’annuncio su Cristiano Ronaldo e Andrea Pirlo

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Pavel Nedved ha analizzato la stagione della Juventus anticipando anche le mosse sul futuro. Ecco le sue parole: “Andrea Pirlo è e sarà l’allenatore della Juventus, al 100%. Abbiamo sposato un progetto con lui e sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà. Volevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti. C’è un allenatore nuovo con una rosa ringiovanita, erano previste difficoltà”.

Su Cristiano Ronaldo: “Non si tocca per me, il su o contratto scade il 30 giugno 2022 e rimarrà, poi si vedrà cosa succederà dopo. Sia a livello tecnico che di immagine ci ha dato uno slancio verso l’olimpo del calcio. Sul tecnico non si può dire nulla, visto che ha segnato più di 100 gol in 120 partite e ci ha trascinato in Champions League. Possiamo criticarlo perché tutti noi siamo criticabili e dobbiamo accettare le critiche quando sbagliamo”.

Calciomercato Juventus, Nedved allo scoperto: “Rinnovo Dybala? Hanno detto tutto Paratici e Agnelli”

Il vice presidente della Juventus, poi, si è soffermato anche sulla stagione di Paulo Dybala e sulla trattativa di rinnovo: “Ci è mancato, credo che quest’anno non abbia disputato più di 800 minuti con noi: sono pochissimi. La sua presenza ci garantirebbe varianti offensive e reti che ovviamente ci sono mancate fin qui” – dice Nedved.

Sul rinnovo della ‘Joya’: “Ha un contratto di un altro anno, su cui non ho altro da aggiungere a quello che hanno detto il direttore Paratici e il presidente Agnelli. Ovvio, alla Juve tutti i giocatori vengono sempre valutati e si valutano tutte le possibilità di mercato, è normale che sia così”.

Su Antonio Conte: “È andato all’Inter per vincere e lui lo sa fare, adesso ha dieci punti di vantaggio e ha l’obbligo di arrivare primo, lo sa anche lui. Sta costruendo come ha fatto con la Juve? Probabile, visto che con lui c’è anche Beppe Marotta“.