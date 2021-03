La Juventus valuta il possibile ritorno di un attaccante: operazione complicata che prevede una doppia cessione in Premier League all’Everton

La Juventus pianifica le mosse di mercato da attuare in estate. La dirigenza è consapevole del fatto che la rosa vada ristrutturata ed ha in mente diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Tra i reparti da rinforzare c’è l’attacco, rimasto spesso a corto di risorse in questa stagione. La sola presenza di Alvaro Morata non è sufficiente a garantire prestazioni al top, e così la dirigenza è pronta ad intervenire.

Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno in attacco

Mister Pirlo necessita di una prima punta d’esperienza che possa fornire qualità e gol. Paulo Dybala non dà garanzie e la Juventus necessita di maggiori certezze. Proprio per questo rimbalza dall’estero la notizia di un possibile e clamoroso ritorno: come riporta ‘fichajes.net’, infatti, i bianconeri ipotizzano di riportare a Torino Moise Kean. Il classe 2000 aveva lasciato la Serie A per la Premier League, ma l’esperienza inglese non l’ha sino a qui soddisfatto.

Kean si trova in questo momento in prestito al PSG dove sta disputando una grande stagione: ben 11 gol in 20 presenze di Ligue 1, ma i francesi potrebbero non tenerlo in rosa per la prossima stagione. Kean si prepara a fare ritorno all’Everton, club con il quale ha un contratto sino al 2024. La Premier, però, non fa per lui e – secondo il portale spagnolo – prende sempre più piede l’ipotesi di un ritorno alla Juventus.

Calciomercato Juventus, doppia cessione all’Everton

La Juventus riabbraccerebbe Moise Kean, ma la trattativa con l’Everton è tutta da studiare. Il club bianconero – per abbassare le pretese economiche del club inglese – è pronto a proporre uno scambio che coinvolge ben due calciatori: Douglas Costa e Aaron Ramsey. Entrambi sono fuori dal progetto di Pirlo e gradirebbero un’esperienza oltremanica.

Douglas Costa tornerà in Italia dopo il prestito – infelice – al Bayern Monaco e ha voglia di mettersi in gioco in Premier League, campionato nel quale Ramsey tornerebbe volentieri dopo gli anni felici all’Arsenal. Un’operazione che – almeno sulla carta – metterebbe tutti d’accordo, con la Juventus pronta a riportare a casa uno dei maggiori talenti italiani dei prossimi anni.