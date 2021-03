In un’intervista a El Larguero, l’attaccante della Juventus Alvaro Morata svela il futuro del suo compagno di squadra Cristiano Ronaldo

Dal ritiro della Nazionale spagnola, Alvaro Morata, attaccante della Juventus in prestito dall’Atletico Madrid, ha parlato del futuro del suo compagno di reparto Cristiano Ronaldo, anche in ottica calciomercato. Il momento che stanno vivendo in casa bianconera non è dei migliori, ma le dichiarazioni del calciatore fanno sperare che le cose potrebbero mettersi bene presto.

Calciomercato Juventus, Morata svela il futuro di Ronaldo | “È arrabbiato”

A El Languero, in una lunga intervista, è intervenuto Alvaro Morata. L’attaccante della Juventus e della Nazionale spagnola anche domenica, per la partita contro il Benevento persa dai suoi all’Allianz Stadium, è stato oggetto di critiche. Ma non è l’unico sul quale stampa e tifosi si sono accaniti. Uno dei maggiori indiziati per l’uscita di scena in Champions League contro il Porto è stato Cristiano Ronaldo, suo compagno di reparto, e su cui ha svelato qualche dettaglio.

“Ci hanno criticato tutti – ha iniziato il numero 9 bianconero -. Ci dà fastidio, ovvio. Sono il primo a sapere delle critiche e Cristiano anche”. E poi arriva in difesa del fenomeno portoghese: “Io non devo spiegare chi è Cristiano, lui cerca sempre di difendere la maglia della Juventus. Siamo una squadra e ripeto, con la vittoria della Supercoppa e della Coppa Italia non sarebbe una stagione da buttare”.

Per quanto riguarda, invece, il futuro di Ronaldo a Torino: “Non so se torna al Real Madrid. Sono sincero, con lui parliamo di tutto ma non di calcio. Sul campo sì, ma una volta usciti parliamo di attualità, della pandemia”, ha continuato Morata. “Non sembra tranquillo? Può darsi che dia questa sensazione perché è abituato a giocare le finali di Champions. Ma sarebbe stato uguale anche in un’altra squadra, non è problema della Juventus”.

Ha chiarito poi ulteriormente, in conclusione: “È contento del gruppo, davvero, ma è uno abituato a vincere, quindi è normale che sia arrabbiato. Tutto sommato credo sia felice qua e voglio che resti perché la Juventus deve avere i migliori al mondo”.

Calciomercato Juventus, Morata: “Sono felice a Torino, speriamo bene per il futuro”

Alvaro Morata ha parlato, però, anche della sua situazione: a fine stagione scade il prestito alla Juventus dall’Atletico Madrid e lui ancora non ha idea di cosa succederà dopo, anche se i bianconeri potrebbero riscattarlo. “Quando sei in prestito e ci sono tanti club, la tua opinione conta poco – ha iniziato -. Ero felice all’Atletico, sono felice qui”. E poi ha concluso: “Ho un contratto, alla fine dell’anno mi diranno qualcosa a riguardo. Per ora non ho parlato con la società di questo. Io sono felice alla Juventus, siamo all’inizio di un nuovo progetto e sono felice lì”.