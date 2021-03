La Juventus ha puntato un giovane in Francia: i bianconeri hanno la carta per chiudere l’operazione

La Juventus lavora già da adesso in chiave calciomercato per provare ad anticipare la concorrenza. Sono diversi i reparti in cui la società ha necessità di intervenire, soprattutto perché molti pezzi grossi della vecchia guardia sembrano destinati a lasciare Torino a fine stagione. Tanti nomi in lista tra cui un francese che piace tanto alla dirigenza.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio Bonucci | Scambio inaspettato!

Si tratta di Houssem Aouar, centrocampista francese classe ’98, di origini algerine. Attualmente veste la maglia del Lione e milita nella Nazionale francese Under-21. E’ considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama francese e la sua duttilità in molte zone del centrocampo lo rende un profilo prezioso. Gioca da centrocampista centrale ma si adatta molto bene anche da trequartista o mezz’ala. Quest’anno ha realizzato 5 gol in Ligue1 e a soli 22 anni è già un perno del club francese.

Calciomercato Juventus, De Sciglio la carta per Aouar

Non solo la Juventus, anche il Real Madrid è sulle tracce di Aouar, stimato da Zinedine Zidane che lo vorrebbe nel suo centrocampo. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, pare che la Juventus, però, sia addirittura in vantaggio sul Real nell’operazione. Il Lione chiede circa 40 milioni di euro più il cartellino di Mattia De Sciglio, attualmente in prestito al club di Rudi Garcia dalla Juventus.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, idea Nagelsmann | Rivoluzione in difesa

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, addio Donnarumma | Non cerchiamo un altro portiere

Proprio la carta De Sciglio dovrebbe consentire ai bianconeri di avere un vantaggio rispetto alle pretendenti per accaparrarsi Aouar. Il terzino ex Milan si trova bene in Francia e spinge per rimanere. La trattativa tra Lione e Juve sembra sui binari giusti e presto i bianconeri potrebbero chiudere il colpo Aouar.