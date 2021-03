Il calciomercato estivo potrebbe vedere un derby tra Inter e Milan: due obiettivi in uscita dal Barcellona

In questa stagione le milanesi sono finalmente tornate ad essere competitive nel campionato italiano, arrivando a contendersi lo scudetto. Al momento in testa c’è l’Inter, con sei punti di vantaggio dal Milan, ma con una partita da recuperare. Dunque fino all’ultimo la testa della classifica potrebbe rimanere in bilico in questa stagione, anche se attualmente i nerazzurri sembrano avere qualcosa in più.

Nel frattempo però i due club iniziano a pensare anche alla prossima stagione, dove oltre a combattere in campionato, bisognerà essere competitivi in Europa. Tra i due club dunque potrebbe aprirsi un derby per due obiettivi di calciomercato in uscita dal Barcellona.

Calciomercato, derby Inter-Milan per Pjanic e Neto: entrambi in uscita dal Barcellona

Manca ancora molto alla prossima sessione di calciomercato estiva, ma i club italiani sono già al lavoro per cercare nuovi rinforzi per la prossima stagione. Ad infiammare la sessione per i trasferimenti potrebbe essere un derby tra Inter e Milan, per un ex centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnol ‘Fichajes.com’, il centrocampista bosniaco farebbe parte di una lista di sei giocatori in uscita dal Barcellona. Un anno fa lo scambio con Arthur ha portato Pjanic in blaugrana, che però non ha rispettato le attese, e fino ad ora ha collezionato 28 presenze, di cui solo 13 da titolare, con zero gol e zero assist messi a segno. Una stagione deludente dunque quella del bosniaco, che dunque potrebbe dire addio alla Spagna nella prossima stagione. Per lui si apre il derby tra Inter e Milan, che però avrebbero messo gli occhi anche su un altro giocatore in uscita dal club catalano, ovvero Neto. L’estremo difensore è attualmente il secondo di Ter Stegen, ma potrebbe far comodo ad entrambe le milanesi, che cercano un erede di Handanovic e forse anche di Donnarumma.