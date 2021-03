Samir Handanovic è tornato ampiamente sui suoi livelli, offrendo soprattutto una seconda parte di stagione da leader. Ciononostante l’Inter osserva il mercato dei portieri per il futuro. Idea dalla Croazia

L’Inter di Antonio Conte ha conquistato il primo posto in classifica in Serie A ritrovando soprattutto una straordinaria solidità difensiva. Alla causa ha dato ancora una volta molto Samir Handanovic, ritornato il leader silenzioso del recente passato, capace di essere decisivo nei momenti importanti come in occasione dell’ultimo derby vinto contro il Milan. Ciononostante la società sta comunque compiendo una riflessione sul futuro, alla luce naturalmente della carta d’identità dello sloveno. Handanovic, infatti, compirà 37 anni il prossimo 14 luglio e il suo contratto scadrà nel 2022, motivo per cui Marotta e soci devono pensare a chi affidare la porta in futuro. I nomi made in Italy non mancano, ma l’ultima idea potrebbe arrivare dall’estero. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta Conte | Spunta il piano B

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio Donnarumma | Tris di nomi per rimpiazzarlo

Calciomercato Inter, dalla Croazia l’erede di Handanovic: idea Livakovic

Da Meret a Musso passando per Gulacsi: i papabili eredi di Handanovic non mancano ma dalla Croazia potrebbe arrivare una pista interessante. Per raccogliere l’eredità del fenomeno sloveno potrebbe finire nel mirino di Marotta un altro portiere dell’est Europa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, addio a giugno | Il big si sbilancia

In questo senso spunta l’idea Dominik Livakovic della Dinamo Zagabria, 26 anni in grande crescita, come dimostrato anche nella sfida di ritorno decisiva in Europa League contro il Tottenham. Un assist nella trattativa potrebbe arrivare dal duo composto da Ivan Perisic e Marcelo Brozovic che potrebbero agevolare l’affare per convincere il connazionale a sposare la causa. Livakovic peraltro è ha anche già una buona manciata di presenze in nazionale e costi non eccessivi con un valore di mercato intorno ai 15 milioni di euro. L’estremo difensore è dunque divenuto titolare anche della Croazia e in questi giorni sarà impegnato con la selezione allenata dal ct Dalic.