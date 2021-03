L’Inter si gode il momento positivo e intanto pensa anche al futuro: nuova occasione di calciomercato, si pesca dal Barcellona

È un momento straordinario quello che sta vivendo l’Inter, che dopo aver avuto diverse difficoltà nei primi mesi sembra ormai aver preso il volo. La compagine allenata da Antonio Conte infatti ha collezionato ben otto successi consecutivi in Serie A e grazie a questi risultati positivi occupa attualmente la prima posizione. Dopo aver sorpassato il Milan si è creato anche un vantaggio di sei punti, che può diventare nuovamente di nove lunghezze se la squadra nerazzurra dovesse vincere il recupero contro il Sassuolo.

Un vantaggio ampio che regala all’Inter la possibilità di decidere il proprio destino, e anche diversi passi falsi nelle ultime undici gare potrebbero lasciare in vetta alla classifica Lukaku e compagni. Qualora dovesse continuare in maniera positiva il campionato, allora la stagione dell’Inter diventerebbe sicuramente storica e cancellerebbe i passi falsi dei mesi precedenti sia in Champions League che in Coppa Italia.

Calciomercato Inter, idea Coutinho per rinforzare il reparto offensivo

La società ha fatto un grande lavoro in questi anni e ora non vuole più fermarsi. La squadra ha tutte le attenzioni sul campo per vivere un finale di stagione da sogno mentre la dirigenza continua a studiare le mosse da attuare nella prossima sessione di calciomercato, per garantire un ulteriore salto di qualità alla rosa. La società potrebbe andare a caccia di nuove occasioni, e una potrebbe riguardare il Barcellona.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, l’Inter potrebbe anche pensare a Philippe Coutinho per rinforzare l’attacco. Il calciatore brasiliano infatti è ormai finito nella lista dei partenti e per questo motivo in estate potrebbe essere in rinforzo importante in Serie A. Il classe 1992 inoltre ha già giocato nell’Inter e pertanto conosce sia l’ambiente che il massimo campionato italiano.

In questa annata con i Blaugrana ha collezionato 14 presenze e ha siglato 3 reti tra Liga e Champions League. È ormai ai margini del Barcellona e questo può aiutare in un’eventuale trattativa.