Milan e Juve, ESCLUSIVO Ciaschini: “Rinnovo per Ibra. Ecco il futuro di Pirlo e Ronaldo”

Dal Milan e il rinnovo di Ibrahimovic a Pirlo e il possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid: Giorgio Ciaschini, storico vice di Ancelotti, in esclusiva a Calciomercatoweb.it

Giorgio Ciaschini, storico vice di Carlo Ancelotti sulle panchine di Milan e Juventus, parla in esclusiva a Calciomercatoweb.it. Dalla stagione della squadra rossonera, con la quale l’allenatore ha vinto anche due Champions League, e il rinnovo di Ibrahimovic, fino al momento della Juve di Pirlo e il futuro di Cristiano Ronaldo: ecco le dichiarazioni di Ciaschini. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato Inter, l’ex tecnico chiama: addio possibile

Su Pirlo, allenato da Ciaschini ai tempi del Milan: “È chiaro che l’avvento di Pirlo comporti un adattamento ad una realtà molto importante come quella della Juventus. Come in tutte le cose nuove sta imparando tutte le sfaccettature del mestiere. Ovviamente questo comporta errori e incidente di percorso, ma l’ambiente Juve è sano e solido. Il mio consiglio a Pirlo è di fare una scelta definitiva riguardo ai giocatori e al modulo che in questo momento ha in testa. A volte mi dà l’impressione che ci siano cambiamenti troppo frequenti nella scelta dei giocatori, quindi deve scegliere una strada precisa”.

Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Ciaschini: “Pirlo va valutato su più stagioni. Ronaldo onorerà il contratto”

Ancora sui bianconeri: “La Juve ha scelto giocatori giovani che naturalmente possono avere difficoltà iniziali, soprattutto in una competizione come la Champions League. I giocatori di Bayern Monaco o Manchester City sono più preparati dal punto di vista mentale e della competizione. Cristiano Ronaldo non si discute, ma penso ad esempio a Morata: si vede la differenza con i vari Lewandowski e Benzema, di mentalità e soprattutto continuità. Così come a centrocampo, dove sono stati alternati tutti i giocatori, ma manca ancora un vero sostituto di Pjanic“.

Nessun dubbio sul futuro del tecnico esordiente: “Non può essere un allenatore di una stagione. È stato pensato per più stagioni e per un nuovo progetto che ha bisogno di tempo. In questo ultimo periodo è anche mancato l’apporto in campo dei Bonucci e dei Chiellini, che insieme a Ronaldo garantiscono carisma e personalità. Indubbiamente questa Juve deve crescere, e credo che lo farà affidandosi ancora a Pirlo“.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ESCLUSIVO agente Lungoyi: “Seguito dai tempi del Porto. Ecco qual è l’accordo”

Ciaschini, che ha lavorato anche come osservatore nel Real Madrid, si è poi espresso così sul possibile ritorno in Spagna di Cristiano Ronaldo: “È molto amato in Spagna. Sicuramente nella sua scelta di andarsene è stato condizionato dal forte corteggiamento della Juventus, ma anche dal cambiamento avviato da Florentino Perez. La figura di Cristiano era ‘sacrificabile’ nel processo di ringiovanimento del Real. Può fare ancora bene in Liga, ma credo che resti a Torino e onori il suo contratto con la Juventus fino al 2022“.

Milan, Ciaschini in esclusiva: “Campionato straordinario, merito di Pioli. Ibra dovrebbe rinnovare”

Infine, l’ex rossonero ha parlato della stagione della squadra di Pioli: “Il Milan sta facendo un campionato straordinario, e Pioli si sta dimostrando un allenatore di alto livello, capace di costruire una squadra e un ambiente. Anche l’avvento di Maldini ha portato leadership e ambizione. Stanno costruendo nel tempo le basi per il futuro e Ibrahimovic è importante in questa fase, perché porta personalità e certezze. È chiaro però che non è eterno. Fisicamente sta ancora bene, ma la società dovrà iniziare a pensare all’innesto di un giocatore per il futuro”.

E proprio sul rinnovo dello svedese: “Penso che la società farebbe bene a rinnovare il contratto di Ibra, guardandosi nel frattempo attorno nei prossimi uno o due anni per l’attaccante che dovrà raccogliere la sua eredità. Lo scudetto è ancora possibile, anche se l’Inter ha ormai preso un cammino deciso. Il Milan farebbe bene a mantenere i primi posti e concentrarsi sull’obiettivo Champions League“.