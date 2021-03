Tiene banco nella Lazio il caso legato ai tamponi per il Covid-19: ecco i rischi per il presidente Lotito e per la squadra

Tiene banco nella Lazio il caso legato ai tamponi per il Covid-19. Il club biancoceleste aveva ricevuto delle accuse dal PM Chiné riguardanti la violazione del protocollo di sicurezza in vigore dall’arrivo del virus. Il prossimo venerdì 26 marzo la società capitolina dovrà affrontare la questione e il patron Lotito si presenterà in Tribunale, dove sosterrà la propria difesa in merito a tale vicenda. Secondo quanto rivelato da ‘Il Messaggero’, davanti al Tribunale Federale colui che correrà i rischi maggiori sarà proprio il presidente romano. La Procura, infatti, chiederà la sua inibizione da ogni carica federale senza alcuna scadenza. Ciò si verificherebbe se la sanzione del giudice Mastrocola dovesse arrivare a 12 mesi di squalifica e un giorno.

Lazio, caso tamponi: ecco tutti i rischi

Sempre secondo lo storico quotidiano nazionale, dal canto suo Lotito avrebbe già un piano per mettere in atto la propria difesa, denominato “strategia 23”. Si tratta di un escamotage amministrativo, che potrebbe utilizzare insieme a Gentile, il suo avvocato. Oltre a ciò, poi, bisogna considerare però che è possibile subisca un danno rilevante anche la squadra guidata dal tecnico Inzaghi. La Procura Federale, infatti, potrebbe chiedere una penalizzazione del doppio dei 3 punti pensati inizialmente, ovvero -6 punti in classifica. Se venerdì dovesse arrivare già una prima sentenza negativa, la decisione potrebbe incidere sullo stato mentale dei calciatori.

La Lazio, inoltre, non gode di posizione e punteggio tranquilli in classifica. L’obiettivo della compagine è tornare per il secondo anno consecutivo in Champions League, ma il gruppo si trova al momento settimo in classifica a quota 49 punti dopo 27 giornate. Il quarto posto è, attualmente, occupato dall’Atalanta e dista ben 6 punti, non certamente pochi a 10 giornate dalla fine. Va considerato, però, che Immobile e compagni hanno una partita da recuperare.

Ma questa eventuale decisione condizionerebbe fortemente il prosieguo del cammino dei capitolini e le loro speranze di rimonta. Tutto l’ambiente, perciò, si augura che la vicenda possa andare per il meglio.