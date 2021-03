Inter e Juventus guardando con interesse al futuro del big, in uscita dal top club e pronto a rilanciarsi altrove: arriva l’annuncio

La sfida sul campo sta vedendo l’Inter interrompere il dominio bianconero durato quasi un decennio in Serie A. Adesso il duello tra le due big italiane potrebbe spostarsi in sede di calciomercato, con largo anticipo sulla riapertura della sessione estiva. Ad esporsi è il centrocampista del Liverpool, da tempo nel mirino delle italiane, Georginio Wijnaldum: ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Lautaro in pressing | Sorpasso sulla Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, accordo smentito per il big | Assalto Juve e Inter!

Calciomercato Inter e Juventus, arriva l’annuncio di Wijnaldum

“Parleranno sempre di certe cose e del mio futuro. Lo dicono i media ma, come ho già detto, non ho ancora notizie”. Così Georginio Wijnaldum dal ritiro con la nazionale, secondo quanto riportato dalla tv olandese ‘NOS’. Il centrocampista, attualmente in scadenza con il Liverpool, è corteggiato da mezza Europa.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Dall’Inter alla Juventus, come già detto, ma anche Barcellona che cerca rinforzi di spessore in mediana. “Adesso sono qui per parlare delle partite contro Turchia, Lettona e Gibilterra”, ha chiuso corto il 30enne di Rotterdam sul quale si inseguono, con il passare dei giorni, le voci di mercato.

LEGGI ANCHE >>>Italia, la lista dei convocati di Mancini | Ci sono gli interisti, ma con…

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, duello per il ritorno | C’è il sorpasso!

Inter e Juventus restano dunque in corsa per il forte centrocampista: la concorrenza per Marotta e Paratici, però, sembra crescere con il passare delle settimane.