In esclusiva a CMIT TV, l’agente di Ciccio Caputo, Fedele, rivela il futuro dell’attaccante del Sassuolo: “Il matrimonio continua”

Gaetano Fedele, agente dell’attaccante del Sassuolo Francesco ‘Ciccio’ Caputo è intervenuto in diretta a CMIT TV e ha parlato del futuro del suo giocatore, che non ha nessuna intenzione di lasciare i neroverdi. Sempre più nelle preferenze del ct della Nazionale, Roberto Mancini, il centravanti di Roberto De Zerbi sta vivendo un momento d’oro.

Calciomercato Sassuolo, l’agente di Caputo: “È come il vino, passa il tempo e migliora”

In diretta a CMIT TV, il procuratore dell’attaccante azzurro e del Sassuolo Ciccio Caputo, Gaetano Fedele, ha parlato del suo giocatore. “È indubbio che ci sia un grandissimo entusiasmo per lui – ha iniziato -, è davvero molto contento per quanto è accaduto. Oggi pensare di giocarsi il posto con Immobile e Belotti è davvero un grande stimolo”. Il riferimento è ovviamente alla Nazionale di Roberto Mancini.

“Saranno tre mesi complicati, stiamo vivendo un periodo difficile, speriamo che Ciccio riesca a continuare a convincere Mancini”, ha continuante il procuratore, che non ha mancato di elogiare il suo Caputo. “Numeri alla mano è così, è il calciatore italiano che ha avuto più continuità negli ultimi anni. Questi tre mesi saranno determinanti. Nel mondo del calcio quello che si è fatto oggi non conta, conta quello che si farà domani e i giorni a venire”, ha ribadito Fedele.

In conclusione, l’agente del neroverde ha parlato del futuro del calciatore di Roberto De Zerbi: “Ciccio ha trovato la sua tranquillità, una società molto seria con un allenatore che lo considera fondamentale e credo che sia un matrimonio che possa continuare per più tempo possibile. Caputo è come il vino, più passa il tempo e più si fa buono”, ha concluso.