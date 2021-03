Il Milan lavora per il futuro e potrebbe perdere il big: ritorno di fiamma per il suo eventuale sostituto

È una stagione particolare quella che sta vivendo il Milan, che ha dominato in Serie A per diversi mesi e ora lotta per ottenere in posto in zona Champions League. I rossoneri sono stati in vetta fino a poche settimane fa ma i troppi passi falsi dell’ultimo mese e mezzo hanno rilanciato l’Inter che ha conquistato un vantaggio di ben sei punti, con una gara ancora da recuperare.

LEGGI ANCHE >>> Lazio, caso tamponi | Ecco cosa rischiano Lotito e la squadra

Il Milan potrebbe dire addio alla lotta scudetto ma comunque non perde di vista l’obiettivo quarto posto che è quello primario. Al momento la posizione è sicuramente ottima, visto che Ibrahimovic e compagni sono al secondo posto e hanno un vantaggio di sei punti sul Napoli che occupa la quinta posizione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ribaltone in Serie A: il tecnico si dimette | Scelto il sostituto

Calciomercato Milan, Donnarumma in bilico: c’è Maignan per sostituirlo

Mentre la squadra è impegnata sul campo, la società continua a lavorare con uno sguardo al futuro e alle possibili mosse da attuare nella prossima sessione di calciomercato. I rossoneri intanto sono ancora in trattativa con Gianluigi Donnarumma per provare a rinnovare il contratto che scade nel mese di giugno, ma ancora non è stato trovato l’accordo definitivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, coppia Ronaldo-Messi | Beckham non molla!

Vista la situazione particolare, la società inizia a pensare anche ai nuovi nomi per sostituirlo in caso di addio. L’obiettivo numero uno potrebbe essere il portiere del Lille Mike Maignan, così come riportato da ‘L’Equipe’. L’estremo difensore ha un contratto in scadenza nel 2022 e per questo potrebbe diventare un’occasione per la prossima estate. A sponsorizzarlo sarebbe stato Ibrahimovic, che fu suo compagno di squadra al Psg.

In questa stagione Maignan ha collezionato 30 presenze in Ligue 1 e ha subito soltanto 19 reti. L’alternativa potrebbe essere Areola.