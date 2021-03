Calciomercato Juventus, spunta Nagelsmann per la panchina | Addio Pirlo

La Juventus sembra all’alba di una vera e propria rivoluzione. Un profilo potrebbe interessare particolarmente i bianconeri: traballa la panchina di Pirlo

La Juventus potrebbe presto intervenire in maniera importante sia sulla rosa che sulla guida tecnica. La stagione dei bianconeri, ad oggi, si configura in modo assolutamente deludente. L’eliminazione dalla Champions League ha rappresentato un duro colpo per le ambizioni bianconere in questa stagione. Il club torinese ora sembra pronto a rivoluzionare in modo sostanziale il progetto, nonostante la società ufficialmente abbia sempre confermato Andrea Pirlo.

La posizione del tecnico pare, dunque, in bilico e prossimamente la Juventus potrebbe optare per una nuova soluzione in panchina. Nelle ultime ore, hanno già iniziato a circolare in maniera importante diversi nomi per prendere il posto del tecnico. Attenzione, in particolare, a una pista estera che potrebbe rivelarsi decisamente interessante per il futuro della panchina bianconera.

Calciomercato Juventus, Nagelsmann per il dopo Pirlo: contatto

Dalla Spagna rilanciano con forza la pista che porterebbe Julian Nagelsmann alla Juventus. In particolare ‘don balon’ sottolinea come Andrea Pirlo abbia ormai le ore contate sulla panchina bianconera. Il futuro dell’attuale guida tecnica torinese sembra ormai segnato e tra i tanti nomi che circolano, il tecnico del Lipsia sembra un’opzione convincente. Dalla Spagna riportano, inoltre, come ci sarebbero già stati dei contatti con l’allenatore. Si parla addirittura di anticipo a Barcellona e Real Madrid che da tempo seguono il suo profilo per la panchina.

Una pista che si rilancia, dunque, dopo i tanti rumors di qualche anno fa. Un ulteriore indizio arriva, infatti, direttamente dalle parole dell’allenatore. Nel 2017, infatti, ai microfoni di ‘ExtraTime’, il tedesco era stato piuttosto chiaro rispetto alla sua volontà di arrivare in Italia: “La Serie A si basa ancora sui dettami di Sacchi. Non c’è spettacolo e si fanno pochi gol, ma la scuola di tecnici italiani è ottima. In Italia mi piacerebbe allenare la Juventus, ma non lo considero un obiettivo. Ho visto spesso la Juve dal vivo”. Un’apertura netta che, chissà, potrebbe rivelarsi particolarmente significativa nelle prossime settimane.