Calciomercato Juventus, Mancini si allontana | Le ultime sul rinnovo

La Juventus sembra pronta a valutare il futuro della panchina e di Andrea Pirlo sul calciomercato. Diverse piste sono calde per i bianconeri: le ultime novità su un nome circolato nel recente passato

La Juventus sta vivendo un momento decisamente difficile sul campo. I bianconeri hanno incassato una pesante eliminazione dalla Champions League. Il periodo complicato dei bianconeri poteva trasformarsi in un’accelerazione per la corsa al primo posto sul campo, ma, in realtà, dopo la brillante prova contro il Cagliari, è arrivata una dura sconfitta contro il Benevento che ha compromesso inevitabilmente le ambizioni di primo posto per i bianconeri.

C’è, dunque, aria di rivoluzione in casa Juventus. Nonostante sia stato sempre confermato ufficialmente confermato dalla società, Andrea Pirlo ora vede la sua posizione in bilico sulla panchina bianconera. Diversi nomi sembrano in lizza per sostituirlo nel caso in cui la società decidesse davvero per il ribaltone. Tra i tanti profili valutati nelle ultime ore, attenzione anche a Roberto Mancini. Il tecnico della Nazionale italiana sembrava in lizza per la panchina bianconera, ma potrebbe arrivare una grande novità per il suo futuro nei prossimi giorni.

Calciomercato Juventus, si allontana Mancini: sempre più vicino il rinnovo con l’Italia

Il futuro di Roberto Mancini con ogni probabilità non sarà, però, sulla panchina della Juventus. Il tecnico, infatti, ha iniziato un percorso tecnico e qualitativo in Nazionale che sta portando ad ottimi risultati per l’Italia. In vista dell’Europeo ci sono grandi aspettative per il percorso degli azzurri e tutti sembrano essere soddisfatti dal percorso di Mancini.

Per questo motivo, secondo quanto riporta ‘Repubblica’ nelle ultime ore, sarebbe sempre più vicino un lungo rinnovo di contratto per l’allenatore ex Inter e Manchester City. Si parla di una possibile intesa fino al 2026. L’accordo potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, blindando dunque il tecnico sulla panchina azzurra e allontanando l’assalto dei club. Una prospettiva che farebbe sfumare l’arrivo di Mancini alla Juventus. I bianconeri dovranno, dunque, valutare altri profili nelle prossime settimane, in caso di addio ad Andrea Pirlo.