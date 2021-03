La Juventus si prepara a quella che sarà probabilmente una mezza rivoluzione. Tre colpi in entrata con quattro cessioni, inclusa quella di Cristiano Ronaldo

La sconfitta clamorosa quanto meritata col Benevento può davvero rompere gli indugi spingendo la Juventus ad accelerare quello che sarebbe un vero e proprio processo di rivoluzione della rosa adesso di Andrea Pirlo, a giugno chissà di chi. Magari dello stesso Pirlo… Comunque il nome più importante che potrebbe essere ‘sacrificato’ nel prossimo calciomercato estivo è quello di Cristiano Ronaldo, il quale è già di suo intenzionato a porre fine alla sua avventura in bianconero. Non è un mistero, il fuoriclasse portoghese vuole tornare al Real per provare a vincere un’altra Champions e un altro Pallone d’Oro, raggiungendo il suo storico rivale Messi a quota sei. Vuole così tanto far ritorno a Madrid che è addirittura disposto a ‘perdere’ dei soldi. Parliamo di un bel po’ di milioni…

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato Inter, l’ex tecnico chiama: addio possibile

Calciomercato Juventus, Ronaldo e non solo: maxi ‘tesoretto’ e triplo colpo

La Juventus è pronta a privarsi di CR7 per ‘soli’ 30 milioni di euro, cifra che le consentirebbe di evitare una sanguinosa minusvalenza. L’addio del classe ’85 nativo di Funchal porterebbe poi a un ‘risparmio’ di 50-55 milioni di euro, ovvero l’ingaggio lordo dell’ex ‘Merengues’ come da contratto in scadenza nel giugno 2022. Non solo Ronaldo, Paratici e soci ragionerebbero anche sulla vendita di altri tre calciatori: Bernardeschi, Aaron Ramsey e Alex Sandro. Con loro tre possibile un incasso complessivo di 53 milioni di euro, per un totale di 133/138 milioni di euro aggiungendo quelli derivanti dalla ‘dismissione’ del 36enne lusitano.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ESCLUSIVO agente Lungoyi: “Seguito dai tempi del Porto. Ecco qual è l’accordo”

Con questo maxi tesoretto, il club presieduto da Andrea Agnelli avrebbe la possibilità di mettere a segno non uno ma ben tre colpi. Uno grandissimo, Erling Haaland; un altro di assoluto spessore, parliamo di Rodrigo De Paul (anche lui assistito da Raiola, già in contatto con Juve per il bomber norvegese); infine il terzo con la cifra restante, ovvero quell’Emerson Palmieri in uscita dal Chelsea e, come l’argentino dell’Udinese, obiettivo anche dell’Inter.

A.R.