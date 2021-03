Il futuro del portiere della Juventus Gianluigi Buffon è ancora incerto. Tra il rinnovo e il ritiro, le ultime da calciomercato.it

La sconfitta, pesante, contro il Benevento in casa ha mescolato molte carte in tavola alla Juventus. Quelle che sembravano priorità un tempo, rinnovi e quant’altro, ora non lo sono più. In questo scenario, secondo quanto rivelano da calciomercato.it proprio qui, a slittare è anche l’incontro per il futuro del portiere campione del mondo 2006, Gianluigi Buffon.

Calciomercato Juventus, Buffon ancora non firma il rinnovo

Il futuro di Buffon, uno dei più forti portieri al mondo, è appeso a un filo. L’estremo difensore della Juventus, infatti, ancora non ha deciso cosa farà (e dove sarà) l’anno prossimo. Il suo obiettivo di superare il record di anzianità di Marco Ballotta in campo potrebbe essere una motivazione sufficiente per proseguire anche il prossimo anno a difendere i pali della sua squadra, da vent’anni.

Ma l’ultima parola ancora non è detta. Da calciomercato.it, si legge che il carrarese ancora non ha ben chiaro cosa voglia fare ‘da grande’. Il suo contratto, in scadenza nel giugno del 2021 con i bianconeri, sarebbe dovuto essere oggetto di confronto tra il suo procuratore, Silvano Martina, e la dirigenza della Juventus proprio a marzo, ma pare sia slittato tra aprile e maggio.

Secondo quanto rivelato dallo stesso agente, qualche settimana fa, Buffon non aveva ancora un’idea precisa: “Vedremo se continuerà o se smetterà, faremo una valutazione a 360 gradi e poi prenderà una decisione“, aveva detto intervenendo ai microfoni di CMIT TV. Adesso, sembra anche sia arrivata un’importante offerta dall’estero, che però non contempla un ruolo da giocatore ma, più presumibilmente, extra-campo.

Tutti gli scenari, insomma, sono ancora aperti per l’ex portiere azzurro, vincitore della Coppa del mondo nel 2006. L’unica cosa certa è che sarebbe un peccato vedere appendere i suoi guantoni al chiodo, anche a 43 anni. Perché quell’ultimo pezzo rimasto della notte di Berlino ancora ce la fa a stare in campo, e forse meriterebbe anche di agguantare il sogno Champions League, sfiorato ma mai abbracciato del tutto.