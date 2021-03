Leonardo Bonucci, difensore centrale della Juventus di Andrea Pirlo, potrebbe lasciare il club bianconero nella prossima finestra estiva di calciomercato. Sul tavolo ci sarebbe anche la possibilità di vestire la maglia del Monaco, club di Ligue 1, che potrebbe offrire uno scambio inaspettato alla Vecchia Signora di Andrea Agnelli: le ultime sui trasferimenti



Non è un periodo facile per la Juventus di Andrea Pirlo. Dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Porto di Sergio Conceicao, i bianconeri, due giorni fa, sono crollati ancora una volta all’Allianz Stadium sotto i colpi del Benevento dell”amico’ Filippo Inzaghi che, grazie alla rete di Adolfo Gaich, ha strappato tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

Sul banco degli imputati, oltre a dirigenza ed allenatori, sono finiti alcuni giocatori della squadra torinese. Fra questi spicca anche il nome di Leonardo Bonucci che, dopo una buona annata sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri, sembra aver perso lo smalto dei bei tempi, quelli precedenti al trasferimento al Milan nell’estate di calciomercato del 2017. In quest’ottica, la Juventus potrebbe anche pensare di lasciar andare il difensore centrale italiano, eventualmente in uno scambio con il Monaco, club non lontano da casa per il numero 19 bianconero.

Calciomercato Juventus, Bonucci in uno scambio col Monaco | I nomi sul piatto

Il Monaco potrebbe accettare di buon grado l’arrivo di Leonardo Bonucci dalla Juventus. Il club del Principato potrebbe mettere sul piatto il profilo di Guillermo Maripan, difensore goleador classe 1994 valutato poco meno di 10 milioni di euro. La Vecchia Signora potrebbe non accettare questa ipotesi e sarebbe più orientata verso il nome di Benoit Badiashile, talento francese classe 2001 valutato circa 25 milioni di euro.

In questa stagione, Bonucci ha collezionato 21 presenze nel campionato italiano di Serie A mettendo a segno due reti. L’ex Milan ha un contratto fino al 2024 con la Juventus ed una valutazione di circa 10 milioni di euro.