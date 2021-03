Massimiliano Allegri non vede l’ora di tornare su una prestigiosa panchina di un top club d’Europa: ecco il retroscena

La voglia di tornare protagonista è davvero tanta, così ha svelato Massimiliano Allegri domenica sera ai microfoni di Sky Sport durante il “Club” con Caressa, Di Canio, Bergomi e Marchegiani. L’ex tecnico della Juventus non vede l’ora di tornare in campo per ambire a qualche successo anche a livello europeo dopo le due finali perse alla guida della compagine bianconera.

Come svelato dal portale Twitter “indykaila News” lo stesso allenatore livornese avrebbe già conosciuto la famiglia Glazer in America con l’incontro che è durato ben tre ore. L’obiettivo del Manchester United sarebbe proprio quello di arrivare a lui in vista della prossima stagione: i membri del consiglio di amministrazione del club inglese non sono sono sicuri dei miglioramenti avuti finora con Ole Gunnar Solskjær.

Sulle tracce dell’allenatore livornese, inoltre, ci sarebbero anche diversi rumors di mercato con le compagini italiane, come Inter, Juventus, Napoli e Roma, che avrebbero pensato ancora una volta all’esperto tecnico italiano. Dopo ormai quasi due anni lontano dalle dinamiche sportive, Massimiliano Allegri è voglioso di accettare un nuovo progetto importante in vista della prossima stagione. Infine, ai microfoni di Sky Sport ha rivelato anche di aver rifiutato tre anni fa la proposta del Real Madrid accettando l’ultimo anno alla guida della Juventus.