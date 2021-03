Nuovo ribaltone in Serie A: il tecnico ha rassegnato le dimissioni, si attende soltanto il comunicato ufficiale. Scelto il sostituto

Arriva il ribaltone in casa Fiorentina. In questi minuti il tecnico Cesare Prandelli avrebbe rassegnato le dimissioni, così come riporta il giornalista Gianluca Di Marzio. L’allenatore aveva deciso di non parlare alla stampa dopo la gara persa con il Milan e quest’oggi è arrivato l’addio: al suo posto arriverà Giuseppe Iachini che guiderà i viola fino al termine della stagione.