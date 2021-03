Calciomercato, Fiorentina tra Fonseca e Inzaghi | Le ipotesi per il futuro

La Fiorentina potrebbe puntare su Fonseca e Inzaghi per la prossima stagione: ecco le ipotesi sul tavolo di Commisso

Sta per terminare la stagione di Serie A 2020/21 e i club devono tirare le somme per evitare gli errori commessi anche il prossimo anno. La Roma forse resterà fuori dalla Champions League e il destino di Fonseca sembra già segnato, a prescindere da quale sarà il risultato finale. Tanti i gol subiti quest’anno, che hanno negato ai giallorossi la possibilità di essere vicinissima alle prime della classe, soprattutto per il rendimento negli scontri diretti. Anche la Lazio può restare fuori dalla Champions e il futuro di Inzaghi è ancora da decifrare.

Fiorentina ipotesi Fonseca e Inzaghi

Il tecnico biancoceleste, infatti, non ha ancora rinnovato il contratto e potrebbe lasciare la Lazio. A questo punto, per Inzaghi e Fonseca si fa avanti l’ipotesi della Fiorentina. Cesare Prandelli si è dimesso e sembra pronto il ritorno di Beppe Iachini. Ma il patron Commisso è ambizioso e la stagione di basso livello fin qui non soddisfa le sue aspettative. Vorrebbe dunque apportare delle migliorie alla squadra viola con un tecnico preparato e di alto livello. Paulo Fonseca e Simone Inzaghi sono due profili che potrebbero fare molto bene.